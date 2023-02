La stagione del Sarroch è da record: 16 di fila 

Altro 3-0 e sedicesima vittoria di fila in B maschile. Un dato che riassume la stagione da big del Sarroch, primo nel gruppo G con 47 punti (secondo miglior score tra i gironi di B). Cinici e compatti, grazie all’ultimo successo i gialloblù hanno aumentato il vantaggio sul secondo posto occupato ora dal Cus Cagliari. Dopo un inizio di stagione travagliato, gli universitari hanno infatti completato la loro rimonta e scavalcato il Campobasso a pochi giorni dal big match con la capolista in programma sabato alle 16 in cui i rossoblù proveranno a vendicare il 3-1 dell’andata. Sempre bloccata a quota zero (peggior rendimento tra le squadre di B), invece, la Stella Azzurra, ultima in un girone in cui ha da tempo visto sfumare le speranze di salvezza.

Femminile

Nel gruppo B di B1 femminile il 3-1 nel derby con la San Paolo ha riportato il sorriso in casa Palau. Ora le orsette (ottave) sono pronte ad inseguire quella continuità mai centrata finora già a partire dal match con la Galbiati, terzultima a meno uno dalla stessa San Paolo, ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere. In B2 femminile, intanto, il ko per 3-0 subito dall’Alfieri contro la terzultima Orago ha complicato tanto i piani di rilancio delle rossoblù, bloccate a metà di un gruppo C in cui faticano a trovare un’identità, quanto le ambizioni salvezza del Garibaldi, ora a meno tre dal team lombardo. Nel prossimo turno sarà invece proprio l’Orago a testare la crescita de La Smeralda, tornata a respirare in un girone che la vede a tre punti dal decimo posto.



