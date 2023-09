La stagione del pomodoro è salva 

Il caldo torrido, nel periodo della maturazione, non incide sulle rese del pomodoro da industria, e ancora di meno sulla qualità del prodotto della Casar di Serramanna, la più grande industria conserviera della Sardegna che ha da poco chiuso la campagna di lavorazione 2023. Nonostante le piogge persistenti che si sono rovesciate sulle piantine messe a dimora da poco (tra maggio e giugno) a cui sono seguite le temperature oltre i 40 gradi nelle settimane cruciali della maturazione del pomodoro, le rese sono state in linea con gli anni scorsi: in media mille quintali ad ettaro. «I danni sono stati contenuti, meno di quello che ci si aspettava nel momento del grande caldo, tra luglio ed agosto – riassume Gigi Milia, consulente dell’industria conserviera, che loda gli agricoltori – bravi a contenere i danni del grande caldo, con l’aiuto delle diverse consulenze, della nostra azienda e degli enti strumentali regionali e dell’università di Cagliari».

I numeri

Trenta giorni di durata della campagna di lavorazione (dal 3 agosto al 3 settembre: 25 giorni lavoro effettivo) che hanno impiegato alcune centinaia di lavoratrici e lavoratori stagionali in aggiunta agli stabili, 300mila quintali raccolti, e lavorati nella Casar, nei circa 300 ettari coltivati tra il Medio Campidano e l’Oristanese: ecco i numeri della stagione del pomodoro nello stabilimento conserviero di proprietà del gruppo Isa guidato dall’imprenditore di Villacidro Giovanni Muscas. Buone rese e qualità eccellente quindi, ma ai vertici della Casar non mancano i pensieri. «Siamo di fronte a situazioni commerciali complicate che si trascinano dalla fine dell’emergenza pandemica legata al coronavirus – continua Milia – che fanno registrare una contrazione dei consumi domestici a vantaggio del prodotto destinato alla ristorazione, e per questo come azienda si è deciso di non rischiare più del previsto limitando la produzione a 300mila quintali di pomodoro che, in quest’annata 2023, è stato caratterizzato da una qualità eccellente», argomenta Milia che per il futuro augura «che si possa incrementare la quota di produzione». Anche Michel Elias, amministratore unico di Casar, sottolinea l’impegno verso la qualità: «Abbiamo lavorato in concerto con gli agricoltori e i nostri agronomi, tecnici della Regione Agris e dell’Università di Cagliari, per ottenere una qualità della materia prima ottimale e garantire ai nostri affezionati clienti prodotti salubri e sempre buoni», dice Elias.

I costi

«La campagna del pomodoro non è andata male», sono le parole di Nicola Lai, giovane produttore di Serramanna e consigliere comunale delegato ai temi dell’agricoltura, che parla di qualità davvero eccellente del prodotto e rese discrete: 900-1.000 quintali a ettaro. L’unica nota negativa dell’annata 2023 del pomodoro da industria sono i costi di produzione che aumentano: per fortuna la Casar, e il signor Giovanni Muscas in particolare, è venuto incontro ai produttori con un piccolo aumento del prezzo rispetto a quanto stabilito in contratto: da 15 euro e 15,50 al quintale».

RIPRODUZIONE RISERVATA