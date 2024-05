La stagione decolla tra fiere e sport 

Chiusa la Fiera nautica di Sardegna a Porto Rotondo e in attesa del Wine & Food Festival a Porto Cervo, il fine settimana in Gallura fa numeri da record, complici gli eventi sportivi organizzati a Olbia. Da due giorni, la città è colorata dalle maglie dei piccoli calciatori delle cento squadre che hanno partecipato al Primo trofeo calcistico Città di Olbia, per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni, organizzato da Olbia 1905 Academy, con il patrocinio di Comune e Regione: più di mille, l'esercito dei giovani giocatori (e altrettanti accompagnatori) con delegazioni provenienti da tutta Italia. Tra le vie del centro storico, in un corteo multicolore i mini calciatori hanno dato il fischio di inizio, venerdì, al weekend di sport e movimento in città. Ieri, oltre duemila persone hanno attraversato la città di corsa per Olbia21, mezza maratona di 21 chilometri, 10 di gara competitiva e 5 non competitiva, organizzata da Podistica amatori Olbia, che ha fatto correre atleti provenienti da nove paesi e oltre quaranta città italiane. Un percorso che è arrivato, nel suo tratto più lungo, fino alla spiaggia di Pittulongu ed è stato accompagnato da numerosi eventi collaterali.

Porto Rotondo

Presa d'assalto Porto Rotondo per la giornata di chiusura della terza edizione della Fiera della nautica, organizzata da Cipnes Gallura e sostenuta dall'assessorato regionale al Turismo: 180 imbarcazioni, 156 espositori, 140 stand e centinaia di curiosi che hanno inaugurato la stagione estiva nel borgo. Un evento, presentato durante il Salone nautico di Genova, che ha riempito banchine e locali. «La fiera ha avuto un impatto enorme perché c'è stato tantissimo movimento che, generalmente, in questo periodo non c'è: tanti Italiani e tanti locali che hanno occupato circa il 90 per cento dei nostri tavoli tutti i giorni», ha detto la titolare del Pomodoro, ristorante sul porto, Manuela De Florio. Un aumento di clienti (soprattutto italiani) anche per la Gelateria del molo, storico bar di Porto Rotondo: «C'è molto più movimento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e chi ha un'attività ha beneficiato del flusso di gente arrivata per questo grande evento». Non solo commerciale, per il titolare del Tartarughino, aperto dal 1973 nel cuore del borgo, Riccardo Cruciani, «l'importanza della fiera non è solo per il suo ritorno economico ma per quello di immagine del borgo con il messaggio che è possibile destagionalizzare».

Costa Smeralda

Intanto, a Porto Cervo fervono i preparativi per la tredicesima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival, dal 9 al 12 maggio. Organizzata da Mariott International, la manifestazione è un fitto calendario di appuntamenti tra cocktail show, masterclass, degustazioni, drink d'autore e dj set. A tagliare il nastro, il 10 maggio, l'attrice Michela Quattrociocche: ottanta gli espositori tra vino e cibo che quest'anno hanno puntato sulla nautica per portare a bordo di super e mega yacht l'eccellenza dell'enologia e della ristorazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA