VaiOnline
Short Track.
21 febbraio 2026 alle 00:10

La staffetta regala il bronzo 

Bravi gli uomini, le donne (3 nella top 10) senza podio sui 1500  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MILANO. Si chiude con un ottovolante di emozioni e colpi di scena il programma olimpico dello short track: niente medaglia per Arianna Fontana, ma dagli azzurri arriva il bronzo nella staffetta 5000 metri. La regina dei pattini non sale sul podio dei 1.500 metri, anche se si gioca tutto nella quinta finale su altrettante gare disputate a Milano Cortina e lotta con il dolore dopo la brutta caduta nelle batterie dei quarti. Si chiudono così i suoi Giochi in casa, con un giro d'onore sul ghiaccio di Rho e tre medaglie preziosissime che fanno di lei l'atleta più vincente a cinque cerchi e dietro di lei il movimento non si perde, perché Arianna Sighel ed Elisa Confortola stanno crescendo gara dopo gara. A impreziosire la serata la medaglia dei ragazzi a cui sfugge l'argento e che porta a 27 il bottino dell'Italia.

Il futuro

«I Giochi del 2030? Non lo so devo metabolizzare tutto, le emozioni incredibili che ho vissuto anche quando non sono arrivate le medaglie», ha detto Fontana con chiudendo con il sorriso la sua sesta Olimpiade. Dopo l'infortunio l'obiettivo era arrivare in finale, le ho fatte tutte, per me è un grandissimo. A 35 anni non potevo chiedere di meglio, 5 finali e tre medaglie. Ci tenevo a salutare tutti, mi hanno aiutato a rimettermi in piedi dopo la caduta, la botta al gluteo e alla schiena si è fatta sentire, una brutta contusione: ho cercato di combattere fino alla fine in finale».

La finale

Un film pieno di colpi di scena, in tribuna il ministro Matteo Salvini salta in piedi e non nasconde la tensione, ora stringendo i punti, ora applaudendo. Nei 1.500 donne, fuori dai giochi le teste di serie, l'olandese dei record Velzeboer e la canadese Courtney Sarault, la strada era incredibilmente spianata per Arianna Fontana verso la sua 15esima medaglia, ma l'azzurra aveva ormai dato tutto. Stringe i denti dopo la violenta caduta in semifinale, e chiude quinta la sua ultima prova olimpica. Grande performance anche della new generation con Arianna Sighel, non proprio una novellina, figlia del pattinatore di velocità Roberto Sighel e sorella di Pietro nuovo leader maschile dello short track tricolore che chiude alle spalle della “regina di ghiaccio”, sesta. La “matricola” Elisa Confortola, già additata come l'erede della Fontana a guidare le ragazze della pista corta, è terza in finale B: tre azzurre nella Top 10. Menzione d'onore per Xandra Velzeboer, due ori al collo, che dopo una semifinale “horror” (caduta con il secondo posto in tasca), si presenta comunque alla finale B e dà tutto quello che ha.

Terzo posto sudato

Nella staffetta maschile l'oro va all'Olanda, la Corea è argento e Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli salgono sul terzo gradino e, alle premiazioni il Forum esplode. Riavvolgiamo il nastro: i primi giri la staffetta è fatta di strategia e controllo. Solo al 15° giro che parte davvero la gara con il pubblico che urla ad ogni sorpasso; a meno di mille metri l'Italia riconquista la terza posizione. Siamo primi per mezzo giro ma poi gli azzurri cedono il passo all'Olanda e sulla linea del traguardo la Corea del Sud si allunga e ci beffa. Ma è ancora medaglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 