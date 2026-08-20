La staffetta dell’inclusione sbarca in città 

“InSuperAbile 2026”. La staffetta dell'inclusione sbarca per la prima volta in Sardegna e attraversa il Cammino di Bonaria. Nato nel 2021 e realizzato grazie alla collaborazione di numerose associazioni di Brescia, il progetto coinvolge persone con disabilità fisiche e cognitive, affette da patologie e cittadini senza particolari fragilità, accomunati dal desiderio di condividere un’esperienza di viaggio e inclusione in cui ciascuno possa offrire il proprio contributo. Dal 2021 “La staffetta dell’inclusione” ha coinvolto oltre 400 partecipanti, percorso più di 3.700 chilometri, attraversato 278 comuni e coinvolto numerose associazioni, dedicate a differenti ambiti della disabilità e della fragilità sociale. La sesta edizione si muoverà sul percorso del Cammino di Bonaria, grazie alla collaborazione con l’omonima associazione guidata da Antonello Menne. Partenza da piazza Della Loggia a Brescia con arrivo a Livorno dove la comitiva si imbarcherà per la Sardegna.Domani l’arrivo a Nuoro: alle 11 incontro nel cortile di casa Deledda dove la comitiva sarà accolta dal sindaco Emiliano Fenu, dall’assessore Adriano Catte, dal presidente dell’Isre Leonardo Moro e dai rappresentanti dei volontari del Cammino di Bonaria.rrivo a Cagliari il 30 agosto.

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