La staccionata della pista ciclopedonale ancora distrutta  

I segni dell’ultimo incidente sono ancora lì, evidenti, sotto gli occhi di tutti. La staccionata che delimita la pista pedonale e ciclabile nel tratto che dal lungo saline porta fino al Poetto giace ancora a terra, con grave rischio per chi si trova a passare in quel tratto e che adesso non ha nessuna barriera di protezione.

A buttarla giù era stato qualche automobilista che probabilmente viaggiava ad alta velocità ma che non è stato mai rintracciato. In questi casi gli interventi di riparazione non partono subito proprio perché si cerca di risalire ai responsabili in modo da addebitare le spese tramite assicurazione. Solo qualche settimana fa qualcuno era andato a finire sopra il semaforo della 554 all’incrocio con Pitz’e Serra, buttandolo giù assieme alla segnaletica e creando grandi problemi alla circolazione e anche in quel caso il responsabile non era stato rintracciato.

Tornando al lungosaline continua anche la distruzione del marmo che delimita la passeggiata in legno che costeggia lo stagno. Ormai quasi tutte le lastre sono state rubate o semplicemente divelte e gettate dentro lo stagno tra i fenicotteri e le altre specie che popolano l zona. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA