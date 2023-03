Cagliari 0

Milan 1

Cagliari (4-3-3) : Iliev, Zallu (65’ Arba), Palomba, Veroli, Idrissi (82’ Achour), Caddeo (65’ Sulev), Cavuoti (46’ Masala), Carboni, Vinciguerra, Konate (56’ Kosiqi), Belloni. All. Filippi.

Milan (4-3-3) : Nava, Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan, Stalmach (79’ Malaspina), Foglio, Zeroli, Cuenca (79’ Sia), Mangiameli (64’ Longhi), Traorè (89’ Bartesaghi). All. Abate.

Arbitro : Centi di Terni.

Rete : 44’ Zeroli.

Note : al 70’ espulso Belloni (C).

Sconfitta per il Cagliari Primavera ad Asseminello. I rossoblù vengono battuti dai pari età del Milan, allenati dall’ex terzino rossonero Abate. Nel Cagliari titolare Cavuoti, assente dal 13 novembre. Assenti Lolic e Griger, impegnati con la prima squadra a Brescia. Primo tempo in cui Konate è il più pericoloso dei suoi: l’attaccante spreca una nitida occasione in avvio. Gli ospiti al 44’ trovano la rete del vantaggio con Zeroli: Traore colpisce la traversa, la palla finisce sui piedi di Zeroli che mette in porta.

La ripresa

Nel secondo tempo il neo entrato Sulev prova per due volte la botta dalla distanza senza però impensierire Nava. Al 70’ i rossoblù rimangono in dieci a causa dell’espulsione di Belloni. L’ultima chance è per Vinciguerra che non riesce ad inquadrare la porta. Cagliari che resta a 28, il Milan sale a quota 24. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo sabato prossimo in trasferta contro il Napoli. Fischio d’inizio alle 11.

