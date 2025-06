La squadra giovane del nuovo sindaco 

Il nuovo sindaco di Oniferi Antonio Piras, noto Antonello, ha prestato giuramento e sono stati nominati la giunta e una giovane vice sindaca.

Battistina Medde è stata nominata vice sindaca e assessora ai Servizi sociali, mentre Francesca Ruggiu è assessora con delega alla Scuola, Cultura, Associazioni e Politiche giovanili. Il sindaco ha delega ai Lavori pubblici, Urbanistica e Bilancio. «Ringraziamo chi ci ha sostenuto con una percentuale alta, del 64 per cento: significa che hanno apprezzato quanto già fatto. Per un piccolo paese vuol dire tanto - dice Piras - Continueremo su questa linea. Vogliamo ascoltare tutti, coinvolgere il paese nelle scelte per valorizzare e migliorare il nostro territorio enfatizzando i punti di forza, che ci sono. Oniferi non è solo un luogo di passaggio, ma è ricco anche di un patrimonio archeologico e ambientale unico e quasi immutato nel tempo. E poi è sede di varie attività produttive che danno tanti posti di lavoro, sostenendo altrettante famiglie». Tra il programma della lista Progetto per Oniferi c'è anche l'intento di offrire più servizi e opportunità in un piccolo centro dell'Isola, ora amministrato in particolare da giovani.

RIPRODUZIONE RISERVATA