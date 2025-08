La squadra di Loi ha cominciato la preparazione 

Tertenia. Tutto come previsto: la Cos dopo il ripescaggio è nel girone G e sfiderà avversarie laziali e campane, con una rivale di assoluto rango e dal passato illustre come la Nocerina. Non basta, la serata ha fatto conoscere anche il primo impegno ufficiale della squadra in questa stagione: il Budoni nel preliminare della Coppa Italia. La vincente affronterà il Latte Dolce nel primo turno della competizione.

Il tutto ieri quando per il club, dopo l’atteso ripescaggio in Serie D, è iniziata la stagione con l’avvio della preparazione al campo di Tertenia. L’allenatore Francesco Loi, il suo staff tecnico e i giocatori si sono radunati e hanno dato vita alla prima sgambata d’estate, principio di preparazione (che durerà un mese) per presentarsi al meglio in un campionato che si annuncia davvero impegnativo.

L’avvio del torneo è previsto per il 7 settembre e presto si conoscerà anche il calendario. Impegno ormai vicino per la Cos che punta a farsi valere come le altre cinque squadre sarde.

