La squadra di Baroni a Como cerca il blitz 

Sfatare il tabù trasferta per continuare a volare. Ecco la richiesta di Marco Baroni alla sua Lazio che non vuole smettere di sognare in grande. Se in Europa anche in trasferta i biancocelesti sembrano essere uno schiacciasassi, con due vittorie su due - contro Dinamo Kiev e Twente - in campionato infatti il discorso è diverso. Delle quattro partite disputate lontano dall'Olimpico solo in una, contro il Torino, la Lazio è riuscita a fare bottino pieno mentre nelle altre tre - Udinese, Fiorentina e Juventus - i biancocelesti sono sempre tornati a mani vuote.

La trasferta di Como (oggi, ore 20.45) in casa Lazio però parte in salita. Il tecnico, infatti, dovrà fare a meno sia di Zaccagni che di Rovella, rimasti a Roma. Il primo, dopo l'attacco gastrointestinale che lo aveva tolto dalla contesa contro il Genoa a poche ore dal match, si era allenato a parte nella penultima seduta a Formello con l'obiettivo di riaggregarsi poi in gruppo nella rifinitura, saltata però perché non ha ancora smaltito del tutto il problema. La speranza è di rivederlo in campo contro il Cagliari nel posticipo di lunedì 4 novembre. Mentre il centrocampista, nell'ultimo allenamento, ha accusato il lieve fastidio muscolare che ha convinto lo staff medico di preservarlo.

Senza i due, quindi, il turnover di Baroni sarà limitato con Guendouzi-Vecino coppia obbligata in mediana e staffetta prevista tra Castellanos, che dovrebbe partire titolare, e Dia mentre alle loro spalle si muoveranno Pedro, Tchaouna e Noslin, confermato quest'ultimo proprio per l'assenza di Zaccagni e reduce dal gol al Grifone che ha aperto lo strada alla vittoria.

