La spunta la Fiorentina all’ultimo respiro 

Maccabi Haifa 3

Fiorentina 4

Maccabi Haifa (3-4-2-1) : Keouf; Simic, Seck, Gershon; Kandil (20' st Feingold), Mohamed (20' st Naor), Cafumana, Cornud; Kinda (29' st Lesovoy), Khalaili (40' st Podgoreanu); Pierrot. In panchina Ntzan, Fucs, Goldberg, Refaelov, Ben Shimol, Dahan. Allenatore Degu.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (36' st Barak), Duncan (29' st Bonaventura); Ikoné (43' st Sottil), Beltran, Nico Gonzalez; Nzola (29' st Belotti). In panchina Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Parisi, Maxime Lopez, Infantino. Allenatore Italiano.

Arbitro : Rumsas (Lituania).

Reti : pt 2' Nzola, 12' Seck, 29' Kinda; st 13' Beltran, 22' Khalaili, 28' Mandragora, 50' Barak.

Budapest. Vittoria sofferta ma molto importante agli ottavi di Conference per la Fiorentina che a Budapest in campo neutro (per le note vicende israeliane) batte il Maccabi Haifa per 4-3. Viola in vantaggio già al 2’ con Nzola di testa. Il Maccabi la ribalta tra il 12’ e il 29’ con Seck e Kinda. Al 13’ della ripresa la Fiorentina la riprende con Beltran ma gli israeliani provano ancora a scappare con Khalaili al 22’. Sei minuti dopo il nuovo pari con Mandragora. Poco dopo il Maccabi rimane in dieci per l'espulsione di Cafumana e la Fiorentina ci crede davvero. Inizia la girandola di sostituzioni in entrambe le squadre e una di queste, Barak per Mandragora, risulta vincente perché nel quinto e ultimo minuto di recupero il ceco firma il 4-3 finale.

