La Sprint a Viñales davanti a Marquez Male Bagnaia: 8° 

Austin. Da Austin, in Texas, l'Aprilia e Maverick Viñales inviano un messaggio importante alla Ducati e a Pecco Bagnaia: il Mondiale, quest'anno, è più aperto che mai. Viñales e la scuderia di Noale vincono la Sprint race nel Gp delle Americhe e oggi (ore 21) partiranno in pole per il Gran Premio. Ma soprattutto hanno impressionato per il distacco nei confronti degli avversari: record nelle qualifiche e Sprint race dominata dal primo giro. Il “Batman” spagnolo aveva già vinto la Sprint race in Portogallo, mancando la vittoria della gara nel Gp soltanto per una noia meccanica. Dal suo canto, invece, la Ducati ufficiale è apparsa un po' in difficoltà sul circuito statunitense: il campione del mondo in carica Bagnaia, dopo una partenza disastrosa che dal sesto posto l'ha relegato al decimo, non è riuscito ad andare oltre l'ottavo posto; mentre il suo compagno di scuderia Enea Bastianini è arrivato sesto. Negli States Marc Marquez è arrivato secondo, Jorge Martin è terzo. Alle loro spalle un sorprendente Pedro Acosta, debuttante nella categoria, con la Ktm Gas Gas. Le Aprilia sembrano sempre più vicine alle moto di Borgo Panigale, anche grazie a un super Viñales. Ma anche Marc Marquez, apparso già in queste prime gare a proprio agio sulla Ducati, e Pedro Acosta, debuttante nella categoria, sono pronti a dire la propria. Non riesce a tornare ai livelli dello scorso anno Marco Bezzecchi: l'italiano della Vr46 Ducati è nervoso. In griglia oggi partirà 10° a causa di una caduta nelle qualifiche.

Ordine d’arrivo : 1. Maverick Viñales (Spa, Aprilia), 2. Marc Marquez (Spa, Ducati). a 2”294, 3. Jorge Martin (Spa, Ducati) a 4”399, 4. Pedro Acosta (Spa, GasGas) a 6”480, 5. Aleix Espargaro (Spa, Aprilia) a 6”657, 6. Enea Bastianini (Ita, Ducati) a 8”621, 7. Jack Miller (Aus, Ktm) a 9”237, 8. Pecco Bagnaia (Ita, Ducati ) a 9”349, 9. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) a 9”637, 10. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) a 9”894.

Classifica piloti : 1. Jorge Martin 67, 2. Bastianini 43, 3. Brad Binder (saf, Ktm) 42, 4. Bagania 39, 5. M. Marquez 36, 6. Acosta 34, 7. Viñales 31, 8. A. Espargaro 30.

