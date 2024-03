La spinta della Domus verso Monza 

Quando alle 14.15 i cancelli della Domus si sono aperti, la Curva nord, cuore della casa del Cagliari, ha iniziato subito a battere forte. Prima qualche brusio, poi i cori, che hanno accompagnato, dall'inizio alla fine, i circa 45 minuti di allenamento dei rossoblù, che hanno ricevuto un pieno d'amore in vista della trasferta di domani pomeriggio a Monza. Con la speranza di ritrovare in extremis Gaetano, ma anche il rischio di dover fare a meno del nuovo leader della difesa, Mina.

Sotto la curva

Alle 15 i primi rossoblù entrano in campo e tutti quanti, scortati anche da Claudio Ranieri, si fermano sotto la curva. Confermati e superati i numeri della vigilia, i dati ufficiali parlano di 3280 persone che hanno lasciato tutto per vivere un pomeriggio insieme alla squadra del cuore. Ranieri dà qualche indicazione e poi si sistema in tribuna, al fianco del match analyst Davide Marfella, per seguire l'allenamento da una postazione privilegiata. Il bastone del comando viene così lasciato al vice Benetti e al collaboratore Spalla. Si rivede in gruppo Sulemana, ormai completamente abile e arruolabile, mentre Gaetano colleziona corse e scatti sotto la Curva sud. A bordo campo, in abiti civili e cappellino, c'è anche capitan Pavoletti, che dovrà soffrire ancora per qualche settimana lontano dal campo, ma che oggi potrebbe salire sull'aereo che porterà la squadra in Lombardia. In personalizzato lavora anche Luvumbo, mentre sono ancora out l'ex Monza Petagna e Mancosu.

Brivido Mina

Prima un veloce riscaldamento, poi un principio di partitella a campo ridotto. E proprio qui si ferma Mina. Un movimento brusco, l'indurimento del polpaccio sinistro e lo stop. Il giocatore lascia il campo e riappare dopo qualche minuto con una vistosa borsa del ghiaccio sulla parte che preoccupa. A poche ore dalla partenza, il rischio di un forfait è alto, anche se Mina e lo staff medico faranno di tutto per poter recuperare a tempo di record.

La partitella

Ranieri osserva dall'alto, il Cagliari viene diviso in due formazioni, Bianchi contro Rossi, con la curiosità di Aresti schierato come difensore centrale al fianco di Wieteska nella squadra in rosso. Che vede anche Zappa e Augello sugli esterni, Nandez, Makoumbou, Deiola e Azzi a centrocampo e, davanti, la coppia, Kingstone-Shomurodov. Dall'altra parte, i bianchi si affidano a Di Pardo, Hatzidiakos, Dossena e Obert in difesa, Prati e Sulemana coppia mediana, Oristanio, Viola e Jankto a sostegno di Lapadula. E proprio il bomber italo-peruviano scatena il boato della curva segnando l'unico gol della sfida, su assist di Jankto.

Vincere

Terminata la partitella, Ranieri scende dalla tribuna e resta a colloquio per qualche minuto col responsabile dello staff medico, Scorcu. Facile immaginare che al centro del dialogo ci sia la preoccupazione per le condizioni di Mina, che verranno valutate nella rifinitura di questa mattina. La curva, intanto, chiama la squadra a raccolta per un ultimo incitamento. “Vincere!”, chiedono ripetutamente. Un coro che accompagnerà il Cagliari anche a Monza, per una gara che vale un altro spicchio di salvezza.

