La spinta del popolo rossoblù 

Una promessa è una promessa. Soprattutto se a farla è un Sir come Claudio Ranieri. E così il Cagliari riapre le porte della Domus ai tifosi nel tardo pomeriggio, per un allenamento che somiglia tanto a una partita. Perché se una settimana fa, nell'antivigilia della sfida col Venezia, in Curva nord si erano presentati in circa 450, ieri pomeriggio di tifosi ce n'erano oltre 2500.

Febbre alta

Altissima, anzi. Perché Parma-Cagliari vale un tesoro, leggasi l'accesso alla finale dei playoff promozione, ultimo passaggio obbligato per il ritorno in A. Ranieri, dopo aver rispolverato le partite fuori porta in giro per la Sardegna, vuole mandare in campo anche i tifosi. Una specie di patto d'acciaio, un legame come non si vedeva da anni. E se Ranieri chiama, la gente risponde. Quando ieri, intorno alle 17, sono stati aperti i cancelli, la curva è stata invasa dai tifosi. All'ingresso della squadra in campo, alle 18.30, è scattata la festa. Oltre 2500 presenti, questa la valutazione data dal club, ma anche dalla vista e l'udito. Un'ora di allenamento con una colonna sonora ininterrotta. Il repertorio di tutti i cori, come se si fosse in partita. E, tra i tanti, anche un ritorno al passato, con quel “Risorgeremo, lo ha detto Claudio Ranieri” che ha scosso lo stesso tecnico, che improvvisamente si è sentito oltre 30 anni in meno. Un'ora di esercitazioni di possesso palla, chiusura con una partitella a campo ridotto, dove ogni rete era accolta dal boato del pubblico. Tutti presenti, con le solite eccezioni degli infortunati Capradossi e Falco. E quando Ranieri ha ordinato il rompete le righe, ogni rossoblù è andato a prendere la sua maglia, per lanciarla ai tifosi presenti. “Siamo sempre con te, non ti lasceremo mai”, la risposta del popolo rossoblù. Parma-Cagliari è già iniziata. (al.m.)

