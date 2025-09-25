VaiOnline
Dal campo.
26 settembre 2025 alle 00:28

La spinta dei trecento tifosi ai rossoblù 

Il Cagliari chiama, il popolo rossoblù risponde. Erano oltre trecento i tifosi ieri sulle tribune del campo 1 del “Crai Sport Center” di Assemini per assistere all’allenamento a porte aperte in vista della partitissima di domani sera alla Domus con l’Inter.

Applausi e cori per tutti, soprattutto per il “gallo” Belotti, protagonista con una doppietta venerdì scorso a Lecce. Lavoro parziale con la squadra per Luvumbo, ancora personalizzato, invece, per Radunovic e Pintus. A riposo Zappa. Questa mattina è in programma la rifinitura.

