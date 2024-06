La spina della sanità scuote la maggioranza Si va verso un confronto 

In queste prime settimane di legislatura la maggioranza ha parlato quasi solo di energia. Ma i temi su cui Alessandra Todde ha investito tanto in campagna elettorale sono altri: la sanità e la necessità di dare risposte vicine ai territori, tutte le criticità da risolvere con la massima urgenza, con riferimento particolare alla carenza di medici e alle liste d’attesa. Eppure, proprio su questo fronte, la Giunta sta mostrando i primi segni di debolezza legati alla nomina di un assessore romano, l’oncologo Armando Bartolazzi (M5S) che, a detta di tutti nel Campo largo, non aveva idea della situazione che ora è chiamato ad affrontare.

Dopo il voto

Dopo le amministrative, ora che l’opposizione all’assalto eolico è ben instradata, la maggioranza chiederà all’assessore di spiegare una volta per tutte cosa intende fare per dare una sterzata a una situazione definita allarmante da tutti. C’è un problema. Al di là di un capo di gabinetto come il manager Paolo Tecleme, Bartolazzi non ha un suo staff. E c’è di più: non può contare nemmeno su direttori generali delle Asl “amici”. Da qui l’esigenza molto sentita in queste ore di commissariare le aziende sanitarie al più presto.

Qualcuno ipotizza che questo possa avvenire in estate, altri lo escludono perché significherebbe mettere a repentaglio l’efficacia delle cure proprio quando la Sardegna si riempie di turisti e quando alcune crisi diventano ancora più importanti. Saranno luglio e agosto, dunque, il banco di prova per Bartolazzi: attualmente sono cinque i reparti di ortopedia chiusi. Considerato il funzionamento a singhiozzo dei pronto soccorso, l’assessore potrebbe essere chiamato a prendere decisioni importanti.

Il Pd

C’è anche un’altra questione: sulla partita dell’energia Alessandra Todde ha potuto contare sulla sua determinazione unita alla conoscenza delle macchine ministeriali, ma anche sul lavoro di mediazione degli assessori del Pd Rosanna Laconi (Ambiente) ed Emanuele Cani (Industria). Ma, sostengono gli alleati di Pd e M5S, i Dem non sono davvero intenzionati a farsi coinvolgere nelle questioni che riguardano l’assessore alla Sanità. Tradotto: il Pd non intende fare il cane da guardia di Bartolazzi, preferisce restare a guardare. Almeno fino a quando ai democratici non saranno riconosciuti ruoli importanti nelle Aziende sanitarie. Ecco perché l’urgenza di commissariarle.

Intanto, l’assessore continua a trincerarsi dietro il «silenzio stampa» e i «no comment». Sinora è stato ascoltato una volta nella sesta commissione presieduta da Carla Fundoni (Pd). In quel caso Francesco Agus (Progressisti) l’ha invitato a «intervenire subito laddove è possibile intervenire». L’assessore ha chiuso sostenendo che «è possibile lavorare bene in collaborazione».

Le urgenze

Ieri il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde) ha spiegato che «è urgentissimo intervenire su alcuni punti sentiti dai cittadini quali le liste d'attesa, la carenza dei medici sul territorio, i pronto soccorso e i reparti ospedalieri al collasso. Occorre un governo delle Asl in linea con gli indirizzi della nuova Giunta regionale».

