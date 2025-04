La spiaggia invasa da centinaia di meduse 

È stato uno sbarco decisamente in massa. Tantissimi esemplari di medusa sono stati trovati spiaggiati ieri mattina nel litorale del Poetto. Pare che appartengano a una specie che non è tra le più urticanti, anche se ovviamente bisogna evitare di toccarle.

Non è una grandissima sorpresa, questo arrivo di tanti esemplari sulla più grande spiaggia dei cagliaritani: il professor Antonio Pusceddu, docente di Biologia marina nella facoltà di Scienze naturale dell’Università cittadina, sottolinea che accade abbastanza frequentemente ormai da una ventina d’anni. «Le cause di questo fenomeno», spiega Pusceddu, «sono fondamentalmente tre: ci sono meno predatori di meduse, sono diminuiti anche i competitori come i grandi pesci e il cambiamento climatico».

Quest’ultimo, ammonisce Pusceddu, «ha portato al riscaldamento della superficie del mare favorendo così la vita e lo sviluppo di tante specie, tra cui le meduse». Che però ora si ritrovano in tanti esemplari: «Vero, aggiunge il professore di Biologia marina dell’Ateneo cittadino, «e il motivo siamo sempre noi: con l’attività di pesca portiamo via dal mare la maggioranza dei grandi predatori di meduse. Ad esempio, le tartarughe marine, che però ora sono più protette, e anche il pesce luna: è una specie di grandi dimensioni e si ciba anche di meduse». Inoltre, la medusa è planctonica e, a causa della pesca di grandi pesci, ora trova molto più cibo a disposizione nei mari in cui è sempre più diffusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA