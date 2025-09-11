La spiaggia di Porto Frailis sarà accessibile a tutti  

L’accesso alla spiaggia di Porto Frailis è critico per chiunque. Per i disabili è proibitivo. La stagione estiva è agli sgoccioli, ma il Comune di Tortolì guarda già alla prossima pianificando un intervento strutturale per rendere gli accessi confortevoli (anche) per le persone con problemi di deambulazione. Per loro raggiungere l’arenile è, da decenni, un calvario, sebbene sul posto sia stata posizionata una passerella in legno. La riqualificazione della perla della costa orientale passa da tredici punti, inseriti nel progetto elaborato dal personale dell’ente per concorrere al bando regionale per l’erogazione di contributi utili all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’amministrazione Ladu, qualora dovesse riuscire ad accaparrarsi le risorse, realizzerebbe il lavoro investendo 205mila euro (150mila di contributo più 55mila di cofinanziamento). Fra le lavorazioni previste per migliorare gli accessi alla baia ci sono la demolizione della gradinata esistente, lo scavo della porzione necessaria alla sistemazione della nuova rampa, la realizzazione della pavimentazione carrabile in pianelle sull’intero sistema di accesso. In più l’Esecutivo ha pensato anche al risanamento e alla finitura superficiale dei muretti sull’arenile, con la posa di parapetti in acciaio inossidabile e la realizzazione del sistema di illuminazione. (ro. se.)

