VaiOnline
Tortolì.
12 settembre 2025 alle 00:12

La spiaggia di Porto Frailis sarà accessibile a tutti  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’accesso alla spiaggia di Porto Frailis è critico per chiunque. Per i disabili è proibitivo. La stagione estiva è agli sgoccioli, ma il Comune di Tortolì guarda già alla prossima pianificando un intervento strutturale per rendere gli accessi confortevoli (anche) per le persone con problemi di deambulazione. Per loro raggiungere l’arenile è, da decenni, un calvario, sebbene sul posto sia stata posizionata una passerella in legno. La riqualificazione della perla della costa orientale passa da tredici punti, inseriti nel progetto elaborato dal personale dell’ente per concorrere al bando regionale per l’erogazione di contributi utili all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’amministrazione Ladu, qualora dovesse riuscire ad accaparrarsi le risorse, realizzerebbe il lavoro investendo 205mila euro (150mila di contributo più 55mila di cofinanziamento). Fra le lavorazioni previste per migliorare gli accessi alla baia ci sono la demolizione della gradinata esistente, lo scavo della porzione necessaria alla sistemazione della nuova rampa, la realizzazione della pavimentazione carrabile in pianelle sull’intero sistema di accesso. In più l’Esecutivo ha pensato anche al risanamento e alla finitura superficiale dei muretti sull’arenile, con la posa di parapetti in acciaio inossidabile e la realizzazione del sistema di illuminazione. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il personaggio

Pavoletti va in gol anche nei film

l C. A. Melis
Riforme

«Legge statutaria, il nuovo volto della Regione»

Si è insediata la commissione speciale biennale per scrivere e approvare le norme 
Roberto Murgia
La storia

«Il mio vitalizio? Non mi hanno fatto sapere niente»

L’artista sogna di aprire la scuola della seta di mare a Sant’Antioco 
Francesco Pintore
La maggioranza

Regionali, Tajani frena il Carroccio

La Lega: «Veneto e Lombardia sono nostre». Il leader FI: ora altre urgenze 
Milano

Armani, la cassaforte segreta

Ville, yacht, beni in usufrutto: un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro 
L’attentato

Caccia al killer del “patriota” Kirk

Trump: martire della verità. In Italia polemiche per una foto a testa in giù della vittima 