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03 giugno 2026 alle 00:41

La spiaggia di Nora si apre ai disabili 

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Sono aperte le iscrizioni al progetto “Estate al mare”, il servizio dedicato alle persone con disabilità che anche quest’anno permetterà di vivere la spiaggia di Nora in piena sicurezza anche alle persone con problemi fisici e mentali e con un adeguato supporto.

Le attività diurne si svolgeranno dal prossimo 6 luglio al 4 settembre, per tre giorni alla settimana — lunedì, mercoledì e venerdì — dalle 9 alle 12,30, con un’organizzazione pensata per garantire accessibilità, socialità e benessere.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14 giugno, esclusivamente online attraverso il sito istituzionale del Comune.

Per chi avesse difficoltà nella procedura digitale, è disponibile lo Sportello di facilitazione digitale in corso Vittorio Emanuele 28, attivo gratuitamente dal lunedì al venerdì secondo gli orari previsti dal Comune.

Il progetto varato dall’amministrazione conferma l’impegno comunale nel rendere il mare del territorio un luogo davvero aperto a tutti, offrendo un servizio completo che unisce inclusione, autonomia e la possibilità di vivere l’estate senza barriere.

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