La spiaggia da Flumini a Sant’Andrea invasa dalle alghe  

Amara sorpresa per i bagnanti che frequentano il tratto di spiaggia da Flumini e fino a Sant’Andrea. La battigia è invasa da una montagna di alghe che rendono poco piacevole la permanenza in spiaggia. Un problema che non si è presentato solo in questi giorni di scirocco ma fin dall’inizio della stagione, ai primi di giugno e che nemmeno il maestrale che aveva soffiato agli inizi del mese scorso era riuscito a spazzare via.

«Noi organizziamo il campo estivo da tanti anni», spiega Matteo Pintus, responsabile dell’asilo La Nuvola, «abbiamo cominciato a portare i bambini al mare il 9 giugno e la situazione non è mai cambiata. Mentre gli anni scorsi la posidonia, che non si può rimuovere, veniva spostata a bordo spiaggia e rimessa a posto a fine stagione, quest’anno invece non è stato fatto niente. E si può capire il disagio soprattutto per i bambini. Tra l’altro vicino a noi c’è anche una struttura per anziani e anche loro vivono lo stesso nostro problema».

A quanto pare la questione non è di facile soluzione: «Abbiamo chiamato la De Vizia», aggiunge Pintus, «e ci hanno detto che per cumuli di alghe di queste dimensioni può intervenire solo la Regione o che comunque solo la Regione può dare l’autorizzazione a rimuoverle». Il problema è stato denunciato anche dall’associazione turistica di Quartu.

