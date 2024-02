La spiaggia come una discarica 

Più che una spiaggia sembra una discarica a cielo aperto. Chi decide di fare una passeggiata lungo il litorale di Su Pallosu, nel territorio di San Vero Milis, non troverà solo il mare cristallino e un panorama mozzafiato, ma anche tanti cumuli di rifiuti. E c’è persino chi ha abbandonato vecchi barchini, piccoli gusci in vetroresina che solitamente in estate vengono utilizzati per fare la spola dalla spiaggia alla barca ormeggiata a distanza dalla riva. Molti barchini sono integri, altri invece in mille pezzi.

La denuncia

A segnalare lo stato di degrado sono i soci del Circolo nautico di Su Pallosu che a pochi metri dalla spiaggia gestiscono il campo boe. «La situazione è diventata insostenibile - spiega il presidente Domenico Bullara - è quasi impossibile camminare. È stato abbandonato di tutto, c’è tanta plastica ma soprattutto vetro che rischia di far male ai bambini che frequentano la zona, soprattutto la domenica». L’elenco dei rifiuti abbandonati dagli incivili è lungo: ci sono indumenti vecchi, resti di edilizia, pneumatici, attrezzatura da pesca, cibo in putrefazione e altro ancora. I rifiuti sono sparsi nella spiaggia, ma si trovano anche all'interno delle barche. Una pessima fotografia.

La giornata ecologica

I soci del Circolo nautico, visto che ancora nessuno è intervenuto per la bonifica, hanno deciso di scendere in campo. «L’appuntamento per eliminare tutti i rifiuti dalla spiaggia è il 9 marzo, a partire dalle nove e trenta - spiega Domenico Bullara - Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini, sia del posto ma anche di quelli che frequentano la zona solo in estate. Più siamo meglio è. L'attrezzatura verrà messa disposizione dal Circolo». L'iniziativa è stata organizzata anche in collaborazione con il Comune di San Vero Milis: «L’amministrazione ha accettato la nostra proposta dandoci anche la possibilità di conferire i rifiuti all'ecocentro- spiega ancora Bullara - mentre il mezzo per il trasporto verrà messo a disposizione dal Circolo». C’è però un problema: «Le barche non possono essere trasportate in quanto si tratta di un rifiuto speciale - conclude Domenico Bullara - Va trattato in maniera diversa e sarà il Comune ad occuparsi di questo aspetto più delicato. Anche se forse qualche barca può essere anche recuperata».

