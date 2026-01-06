La spiaggetta in balia di incivili e degrado 

È un angolo unico del capoluogo. La spiaggetta di Sant’Elia, tra la vecchia postazione militare del canale di Mammarranca e il parcheggio Cuore avrebbe necessità di maggiore attenzione da parte del Comune. L’ingresso della spiaggia, nei giorni di bel tempo frequentata dagli irriducibili del mare e da pescatori dilettanti, è costellato di buche che con le piogge si trasformano in pozzanghere. Ci sono poi le recinzioni che delimitano il cantiere per la riqualificazione del lungomare.

Il vero problema, però, sono gli incivili che abbandonano nella sabbia cumuli di buste piene di immondezza. C’è di tutto, ma soprattutto scarti alimentari e altri rifiuti casalinghi di chi probabilmente non paga la Tari e non trova di meglio che abbandonarli dove capita.

