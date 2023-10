La spesa più cara dell’Isola 

Vanta il triste primato di essere la città più cara di tutta l’isola e quella in cui l'inflazione raggiunge le percentuali più alte. A dirlo, l'Unione nazionale consumatori che, rielaborando i dati Istat dell'inflazione di settembre, ha stilato la classifica delle città più costose d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Tra i 79 comuni analizzati, Olbia occupa la 46esima posizione per incremento del costo della vita e la sesta per aver registrato un'inflazione del 6,4 per cento rispetto a settembre dello scorso anno. In cifre, su tutte le dodici divisioni considerate dall'Istat, dall'abbigliamento ai prodotti alimentari, dai trasporti all'energia, dai servizi sanitari alla ristorazione, a Olbia una famiglia media spende 1.152 euro in più su base annua che diventano 1.395 euro per un nucleo costituito da tre persone e 1.828 per uno composto da quattro.

Batte Cagliari che subisce un inflazione del 5,4 per cento con una crescita di 1.014 euro a famiglia media e Sassari con 5,6 per cento e un rincaro di 1.008 euro. «Non è una novità: Olbia è al vertice della classifica sarda almeno da due anni», esordisce il presidente regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu, che giustifica così i dati: «Olbia è la porta principale dell'isola e ha una vivace economia che consente agli operatori commerciali di aumentare prezzi e tariffe, non per necessità ma per appetito».

Cresce la povertà

La tendenza, diventata una costante nell'ultimo biennio, all'aumento del costo della vita in città è confermata dall'incremento delle nuove povertà, negli ultimi tre anni, che il direttore della Caritas diocesana di Tempio Ampurias, Domenico Ruzzittu, spiega così: «Negli ultimi tre anni, la lista delle persone indigenti è raddoppiata: a rivolgersi alla Cittadella della Carità di Olbia, oggi sono circa 1.500 persone». Secondo Ruzzittu, sulla crescita dell'inflazione a Olbia, pesa il caro affitti. «Canoni di locazione troppo alti che costringono tanti pensionati a chiederci aiuto per il pagamento dei beni primari e tanti giovani, lavoratori stagionali e, spesso, in nero, che alla fine dell'estate non possono nemmeno godere del sussidio di disoccupazione», aggiunge il direttore della Caritas. Un caro affitti che non lascia scampo neppure alle cure sanitarie per cui, conclude Ruzzittu, «abbiamo sentito la necessità di aprire, due mesi fa, un ambulatorio pediatrico in città».

