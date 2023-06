La spesa familiare cresce di 2.500 euro  

L’inflazione rallenta, ma resta sempre alta. Secondo i dati definitivi di maggio resi noti dall’Istat, il dato annuo scende al 7,6%, dall’8,2% del mese precedente.

«Bene, positivo il fatto che ci sia un rallentamento e che l’inflazione, dopo il rialzo di aprile dovuto al ritorno degli oneri di sistema sulla luce e sul gas, torni a scendere. Ma non c’è da essere entusiasti visto che siamo semplicemente tornati ai livelli di marzo, mentre in tutto il resto d’Europa, salvo l’Olanda, l’inflazione di maggio è più bassa di quella di marzo», afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

L’inflazione riduce il potere d’acquisto delle famiglie, che diventano sempre più povere. I rincari svuotano i conti. I rincari si traducono in migliaia di euro in più all’anno. «Dobbiamo dire che resta un’inflazione stellare. Per una coppia con due figli, il +7,6% significa una stangata pari a 2227 euro su base annua, di questi ben 907 servono solo per far fronte ai rincari dell’11,8% di cibo e bevande. Per una coppia con un solo figlio, la spesa aggiuntiva è pari a 2042 euro, 819 per mangiare e bere. In media per una famiglia la mazzata è di 1704 euro, 665 per prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con una batosta pari a 2507 euro, 1084 solo per nutrirsi e dissetarsi», conclude Dona.

