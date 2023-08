La spesa delle famiglie ai livelli pre-Covid 

La spesa delle famiglie italiane tornerà quest'anno “alla normalità”, superando il livello del 2019 perso per la crisi Covid. La stima è di Confcommercio che, comunque, non guarda con ottimismo al futuro prossimo e avverte: «La crescita dei servizi e del turismo potrebbe riportare quest'anno i consumi a un livello di normalità. Consumi che, peraltro, valgono il 60% del Pil. L'economia, però - rileva il presidente, Carlo Sangalli -, è in fase di rallentamento e alcuni nodi sono ancora irrisolti. Mancano, infatti, all'appello un piano di rilancio del Sud, la piena realizzazione di riforme e investimenti del Pnrr e una profonda riforma fiscale in tempi rapidi».

Effetto vacanze

L'analisi è dell'ufficio studi di Confcommercio che ha delineato l'andamento dei consumi negli ultimi 30 anni stimando la spesa delle famiglie per quest'anno e per il 2024: spinti soprattutto dal turismo (+23,6%) quest'anno i consumi in media delle famiglie italiane sono visti in crescita a quota 21.083 euro, tornando così oltre i 20.814 euro del livello pre-Covid; per il prossimo anno è attesa una ulteriore crescita, a 21.365 euro, ma sarà ancora oltre duecento euro di spesa a famiglia in meno rispetto al picco raggiunto nel 2007, prima della crisi finanziaria del 2008.

Delude il 2022

Quanto ai dati del 2022, Confcommercio calcola che la spesa media pro capite delle famiglie si è fermata a 20.810 euro. Quello nel lungo periodo è considerato «un andamento deludente», ne emerge «il principale e incontrovertibile indizio di una patologia da scarsa crescita strutturale» fino ad oggi quando «la speranza di invertire la tendenza con le riforme e gli investimenti del Pnrr è flebile».

Evoluzione

A parte l'impatto sull'economia, l'analisi di Confcommercio delinea il quadro di come, tramite i consumi delle famiglie, in trent'anni sono cambiate vita e abitudini degli italiani: in sintesi «sempre più tecnologia e tempo libero, meno pasti in casa, mobili e arredamento. Abbigliamento ai livelli del 1995. È la tecnologia, con i Pc e i prodotti audiovisivi e multimediali, ma soprattutto i telefoni, a segnare un vero e proprio boom nei consumi degli italiani negli ultimi 30 anni».

