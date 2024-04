La spesa a chilometro zero 

Ad Assemini il martedì in piazza delle Regioni c’è l’appuntamento fisso con Campagna Amica Coldiretti. Il bazar si differenzia da quello del venerdì perché riunisce una ventina di produttori sardi, di cui alcuni asseminesi: «Un mercato con prodotti a chilometro zero – spiega il responsabile territoriale Alberto Frau, 39 anni – che dà ai produttori locali la possibilità di vendere direttamente i loro prodotti senza passare dal mercato all'ingrosso. Per loro, così, il margine di guadagno aumenta e di conseguenza il consumatore risparmia. Un esempio? Un chilo di zucchine, anziché 3 euro al chilo, qui costa 1,50».

I clienti abituali puntano a un prodotto di qualità e stagionale. Con un occhio di rispetto per l’ambiente grazie al quasi inutilizzo di imballaggi, trasporti e pesticidi. «La mia produzione – spiega per esempio l’agricoltore asseminese Antonio Mereu, 50 anni – è incentrata sui pomodori in serra. Mi avvalgo dell’impollinazione con i bombi e per questo i miei pomodori sono privi di sostanze tossiche. Inoltre la varietà gialla è senza nichel».

Assemini, spiega Frau, ha grosse potenzialità: una posizione più centrale probabilmente gioverebbe alle vendite. Tra gli obiettivi del progetto di Campagna Amica c’è anche quello di smascherare il falso Made in Italy. (sa. sa.)

