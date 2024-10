La speranza dal G7 disabilità: «Da qui si cambia il mondo» 

«Da qui si cambia il mondo». Sono parole di speranza e determinazione quelle che risuonano ad Assisi durante il primo G7 sull’inclusione e la disabilità. Un evento storico, che mette finalmente al centro i diritti e le necessità delle persone disabili. Un incontro che chiede ai governi del mondo un impegno reale per una società più giusta e accessibile che si basi sui principi della Convenzione Onu: accessibilità universale e sport; salute e benessere; inclusione lavorativa; formazione istruzione e università; progetto di vita.

La ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha parlato di «un passo storico dal quale non si può tornare indietro», sottolineando l’importanza di questo incontro, che ha coinvolto non solo i Paesi del G7 ma anche nazioni come Kenya e Tunisia, insieme a rappresentanti del Terzo settore e delle famiglie. Al centro dei lavori: necessità di riformare il welfare, puntando sull’autodeterminazione e su progetti di vita personalizzati, per superare definitivamente il modello assistenzialistico.

Durante l’evento pubblico ad Assisi, la voce delle persone disabili è stata al centro, con testimonianze toccanti come quella di Paolo Puddu, dalla Sardegna, 39 anni, che ha fatto sentire la propria voce “parlando con gli occhi”. Puddu è dirigente di Abc, l’Associazione bambini cerebrolesi, fondata e presieduta da Marco Espa, anche lui ad Assisi. Lo slogan per tutti è stato «si può fare», con la diversità umana che diventa uguaglianza attraverso l’inclusione.

