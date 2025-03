La speranza contro il cancro  

Che alla sfide sia abituata è cosa risaputa. Partita giovanissima dalla sua Desulo, ha fatto della passione per la cosmesi e la cura del corpo, una virtuosa realtà imprenditoriale che da Ottana ha raggiunto Olbia e Castelsardo.Ora, per Ombretta Floris, estetista 39 enne, e popolare volto dei social, la battaglia più importante per la salute, pronta a sconfiggere un tumore al seno, diagnosticato lo scorso gennaio, dopo un tour de force fra la sanità isolana e quella lombarda.

Una doccia fredda per l’imprenditrice che, nonostante lo sconforto per la diagnosi, ha deciso di trasformare la malattia in un’opportunità, pronta ad infondere speranza a chi affronta più patologie: «Tutto è iniziato lo scorso settembre - racconta - quando ho notato un nodulo al seno che mi ha insospettito. Non ho perso tempo, recandomi da uno specialista che mi ha rassicurato sul fatto che che non dovessi allarmarmi».

La diagnosi

Trascorrono due mesi tra ansie e timori, fin quando a dicembre 2024 il quadro precipita: «Il nodulo cresceva a vista d’occhio - dice Floris - e ho prenotato un check up a Nuoro, dal Dottor Ciccio Garau, che mi ha spiegato di come la situazione non fosse per niente confortante».

Ma è all’arrivo in Lombardia che Floris tocca con mano le difficoltà dei sardi, costretti a curarsi oltre Tirreno: «Ho preso il primo aereo alla volta di Milano, dove in un solo giorno ho svolto vari esami nel Centro IEO. Non ho avuto altra alternativa che sostenere dei costi elevati, in Sardegna avrei dovuto aspettare mesi». Al ritorno a Nuoro, l’amara diagnosi con la spinta a rafforzare l’impegno per il prossimo: «Quando ho ricevuto la telefonata che mi comunicava la presenza di un carcinoma, mi è caduto il mondo addosso. Ma ho trovato la forza di comunicarlo a mie due bambini Nicolò e Perla che sono la mia forza, insieme a mia madre Piera, i miei fratelli e le amiche».Lo racconta con gli occhi che brillano Ombretta Floris, ma accompagnata da un sorriso contagioso che annuncia nuovi obiettivi: «Ho avviato il ciclo di chemioterapia al San Francesco di Nuoro, beneficiando del valido sostegno di medici e infermieri in prima linea per il prossimo. Saranno 6 mesi di lunga battaglia, che sto raccontando ai circa 30.000 amici che mi seguono su Instagram».Ma per Floris, “l’ospite indesiderato” sarà un «un viaggio fatto non solo di cambiamenti fisici, ma di amore e sincerità. Non perderò la personalità da imprenditrice e la mia femminilità, pronta ad accogliere affetto ed infondere speranza».

