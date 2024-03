La spazzatura viaggerà sottoterra 

Sparati a 80 chilometri l’ora nel sottosuolo: carta, plastica, umido e secco. Cagliari si prepara a rivoluzionare la raccolta dei rifiuti. Prima nel quartiere di Sant’Elia, poi se la sperimentazione di almeno due anni darà i risultati attesi, in tutta la città (centro storico compreso). Cagliari “copia” Stoccolma, Barcellona, Seul (solo per citare alcune delle città pioniere) ed è pronta a importare la raccolta pneumatica dei rifiuti. Viaggeranno in una rete interrata di serpentoni metallici fino alla centrale di raccolta che sarà costruita, anche questa sottoterra, accanto all’ecocentro di Sant’Elia. «Questo progetto all’avanguardia, basato sul trasporto pneumatico, permette di trasformare radicalmente il paesaggio urbano, eliminando mastelli e camion per la raccolta», dice l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino.

Sistema semplice

Non più mastelli e bidoni condominiali da portare in strada e ritirare, quindi, ma un sistema che replica il meccanismo della posta pneumatica con tubi di aria pressurizzata: grossi ventilatori risucchiano i sacchetti di rifiuti dentro le condotte interrate che convergono verso la centrale (accanto all’ecocentro). «Tramite la propria ecocard, i cittadini depositano i rifiuti nelle colonnine differenziate che vengono aspirate dalla centrale attraverso condotte sotterranee. Questo significa non avere più camion in strada, nessun rumore e strade più sicure per tutti», dice ancora l’assessore Guarracino. Il servizio è rivolto, per il momento, ai circa 5000 abitanti del quartiere di Sant’Elia per complessivi 2200 immobili. La capacità di raccolta è di 220 chilogrammi per abitante all'anno, pari a 1.100 tonnellate. «Con questo nuovo sistema, la città migliorerà la sua sostenibilità e il suo decoro urbano, offrendo ai cittadini un servizio semplice, efficiente e rispettoso dell'ambiente», aggiunge.

I tempi e i costi

La centrale di stoccaggio, come detto, sarà interrata. Le colonnine di conferimento, piazzate in strada o all’interno dei cortili condominiali, saranno 132 (33 per ogni tipologia di conferimento): l’imboccatura sono totem colorati a seconda del rifiuto che, nelle realtà in cui già esistono, evocano (quasi) installazioni artistiche. Non c’è il vetro (né latta e lattine), che continuerà a essere smaltito con il sistema attualmente in uso, perché la sua movimentazione potrebbe portare a un rapido deterioramento delle condutture. Ma sarà comunque una svolta, possibile grazie a un finanziamento dell'Unione europea di 6,5 milioni di euro. L’investimento pro-capite per mettere in piedi questo sistema supera di gran lunga quello tradizionale e attualmente in uso (il porta a porta) ma ha costi di gestione nettamente inferiori. Complessivamente si parla di circa 300mila euro all’anno. «È stato scelto di cominciare da Sant'Elia per due ragioni», dice l’assessore Guarracino. «Intanto, perché in questo quartiere registriamo una bassa risposta con il sistema attualmente in uso. Il problema è legato alla presenza concentrata di palazzi con molti piani. Questo sistema più flessibile ci consentirà di andare incontro alle esigenze dei residenti aumentando anche il decoro del quartiere», aggiunge. E poi perché «per realizzare il progetto occorre costruite l’infrastruttura sotterranea e i disagi che inevitabilmente si creeranno, a Sant’Elia, saranno limitati per via del basso traffico viario», dice ancora.

Per realizzare l'opera sono necessari 12 mesi, dalla data di consegna del cantiere all'impresa che si aggiudica l'appalto. Se tutto va bene, quindi, il sistema entrerà in funzione all’inizio del 2026.

