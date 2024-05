La spazzatura invade le strade 

Le regole del porta a porta sono chiare da tempo: le buste vanno lasciate in strada soltanto dentro i mastelli e non possono più essere utilizzati i sacchi neri, ma solo quelli trasparenti, per il conferimento del secco.prima si chiudeva un occhio, adesso il tempo della tolleranza è finito: le buste non vengono più ritirate.

Rifiuti ovunque

Il risultato in questi giorni è sotto gli occhi di tutti: una città piena di rifiuti. Cumuli di buste fanno capolino nelle strade di tutti i quartieri e nel bel mezzo dei marciapiedi: in viale Colombo, in via Marconi, in via Porcu, in via Bonaria, Pindemonte, Cilea, Pessina, Regina Elena, Garibaldi, Pitz’e Serra, Santa Rosa e Eleonora d’Arborea ma soltanto per citarne alcune.E tra i sacchetti c’è anche chi lascia rifiuti ingombranti e materassi. Un degrado che sta creando malumori e proteste tra i cittadini. Nei giorni scorsi qualcosa era stato ritirato in via Marconi ma poi puntualmente le buste sono tornate. Ci si ostina a non rispettare le regole, nonostante l’uso delle buste nere sia stato bandito da tempo.

Malumori

E così basta farsi un giro in centro per raccogliere malumori tra la gente che fa lo slalom tra i rifiuti. Davide Marci, 34 anni, dell’omonima tabaccheria in viale Colombo, nell’aiuola di fronte si ritrova decine di buste: «Il Comune aveva già detto più volte che le buste devono stare dentro i contenitori, più che altro per una ragione di decoro, ma a quanto pare prima le mettevano adesso non più. Ognuno fa quello che vuole e ci ritroviamo con tutta questa spazzatura in giro».Antonella Iesu, 76 anni, conferma che «tutta la città è così, ci sono buste ovunque in mezzo alla strada e nei marciapiedi. I sacchi neri non si possono usare però continuano a usarli. Penso che se distribuissero le buste come prima, anziché solo quelle dell’umido, la situazione migliorerebbero anche perché non sempre nei supermercati trovi le buste trasparenti».Silvana Unida anche lei 76 anni, sembra invece non avere questo tipo di problemi: «Le buste trasparenti le trovo, anche di tutti i colori. Ma purtroppo non tutti fanno le cose correttamente e infatti ovunque è pieno di rifiuti».

I mastelli

Mentre passa davanti a un cumulo di buste in via Porcu, dove fanno festa anche i gabbiani, Greca Angioni 65 anni aggiunge: «Capisco che le buste sia meglio metterle dentro i mastelli, ma sono troppo piccoli, come si fa? Bisogna trovare una soluzione diversa. Anche io sono del parere che dovrebbero riconsegnare le buste per il secco visto che bisogna usare quelle trasparenti. Mi sembra che paghiamo abbastanza per avere anche questo servizio».

La spazzatura intanto attira piccioni, gabbiani e cornacchie che aprono le buste per portarne via il contenuto, senza contare i topi che scorrazzano liberamente nelle strade, tanto che anche di recente sono stati programmati interventi di derattizzazione.

