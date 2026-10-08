La spazzatura abbandonata sui marciapiedi, si moltiplicano denunce e segnalazioni in città 

Gli operatori passano e ritirano i rifiuti, spesso anche quelli abbandonati ai bidoni condominiali. Ma gli incivili entrano in azione quasi tutti i giorni: così le buste di spazzatura smaltite in modo irregolare da qualcuno che, passando nelle strade del quartiere di Sant’Avendrace, si ferma per lasciare i rifiuti portati da chissà dove, sembrano essere un arredo urbano. Chi abita da queste parti chiede più controlli contro l’abbandono della spazzatura.

Un fenomeno che coinvolge diverse zone della città, non solo nelle periferie ma anche in centro. I casi denunciati nei giorni scorsi dagli abitanti di Is Mirrionis e San Michele si sommano a una serie di segnalazioni provenienti dai quartieri storici della città. Dalla Marina, passando per Stampace, Villanova e Castello: gli angoli usati per scaricare buste della spazzatura e sacchetti di rifiuti sono numerosi. Quasi sempre gli stessi, perché lo sporco chiama sporco. E la lotta del Comune, con i controlli nelle strade e con le telecamere, sembra spesso una battaglia contro i mulini a vento.

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