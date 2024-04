la spal passeggia sui pochi resti dell’olbia 

Olbia 1

Spal 4

Olbia (4-3-3) : Van der Want; Arboleda (12’ st Montebugnoli), Palomba, Bellodi, Fabbri (46’ st Iobbi); Dessena (12’ st Gennari), Mameli (1’ st Schiavone), Zanchetta; Catania (1’ st Biancu), Nanni, Ragatzu. In panchina Zanchi, Zallu, La Rosa, Scaringi, Ricceri, Di Marcello, Petrone, Scapin, Bianchimano, Incerti. Allenatore Biagioni.

Spal (4-4-2) : Meneghetti, Ghiringhelli (39’ st Arena), Valentini, Fiordaliso, Tripaldelli; Siligardi (18’ st Maistro), Collodel, Contiliano (26’ st Nador), Dalmonte (26’ st Rao); Zilli, Petrovic (18’ st Antenucci). In panchina Alfonso, Galeotti, Bertini, Orfei, Bassoli, Breit, Edera, Buchel. Allenatore Di Carlo.

Arbitro : Colaninno di Nola.

Reti : nel pt, 20’ Siligardi, 29’ Dalmonte; nel st, 9’ Dalmonte, 38’ Ragatzu, 45’ Zilli.

Note : ammoniti Bellodi, Montebugnoli, Valentini, Ghiringhelli. Spettatori 758.

Olbia. Retrocessa con un turno d’anticipo. Retrocessa mentalmente, senza più nulla da chiedere alla stagione. È questa l’Olbia che ha affrontato la Spal negli ultimi 90’ del campionato di Serie C, che i bianchi salutano dopo 8 anni.

L’anno orribile

Al “Nespoli” vincono 4-1 i ferraresi che, già salvi, onorano maglia, blasone e tifosi al seguito, mentre i galluresi offrono la prestazione specchio dell’annata più brutta dal ritorno tra i professionisti, chiusa ieri con la 24esima sconfitta e con l’ufficializzazione dell’addio al calcio di Dessena, in campo con la fascia di capitano. Contro i biancazzurri la squadra di Oberdan Biagioni fa la comparsa: Spal in vantaggio al 20’ con Siligardi, che trafigge Van der Want da fuori. Il portiere di casa prova a rifarsi disinnescando proprio Siligardi 5’ dopo, poi sulla conclusione di Dalmonte lo salva la traversa. Prima della mezz’ora, però, Dalmonte non sbaglia. Ed è 0-2. Ancora Van der Want in evidenza al 34’ in uscita su Zilli. Primo tempo di marca ferrarese.

E la ripresa non è da meno: tempo 9’ la Spal cala il tris con Dalmonte. Segue il cambio Gennari-Dessena: per l’ex capitano del Cagliari, che alla soglia dei 37 anni saluta il calcio, è standing ovation. Unica emozione al “Nespoli”, che neppure la rete di Ragatzu, prima del poker di Zilli, riesce a scaldare.

