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02 luglio 2026 alle 01:32

La Spagna vuole stupire 

Alle 21 la Roja sfida l’Austria. Yamal: «Vinceremo il titolo» 

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Oggi tre partite dei sedicesimi catalizzeranno l’attenzione di chi sta seguendo i Mondiali di Messico, Usa e Canada. Alle 21 la Spagna sfida l’Austria a Los Angeles. Ma è la Spagna una delle favorite alla prova delle fasi eliminatorie. All’1 di domani notte c’è Portogallo-Croazia con la sfida CR7-Modric, l’ultima ai Mondiali, e alle 5 Algeria Svizzera.

La Roja

La selezione del ct de la Fuente si prepara ad affrontare l'Austria a Los Angeles, ai sedicesimi di finale. La vincente affronterà agli ottavi chi avrà la meglio tra Portogallo e Croazia. "La selección rumbo a L.A.", è il titolo della clip social della nazionale spagnola, che si è ispirata allo stile del regista Wes Anderson per raccontare la trasferta in California. La Roja ci arriva con una solidità difensiva impressionante, visto che non ha subito neppure un gol nella fase a gironi.

Parla Lamine

A suonare la carica in vista della prima partita da dentro o fuori è la star nazionale, il 18enne Lamine Yamal, che in modo schietto ha avvertito le rivali. «La fase a gironi non ha nulla a che fare con le partite ad eliminazione - ha affermato il giovane campione -. Penso che vinceremo i Mondiali». Quanto alle sue condizioni, l'attaccante del Barcellona ha confessato di stare «molto bene, con molta voglia e pieno di entusiasmo, sono all'80-90% della condizione».

Manca Nico Williams?

Potrebbe mancare, al suo fianco, l'altro asso della Spagna, l'attaccante dell'Athletic Bilbao, Nico Williams, fermato da un affaticamento muscolare durante l'ultima partita del girone contro l'Uruguay. In un video diffuso su Youtube dal profilo della nazionale i due partecipano a un'intervista doppia. Williams viene sollecitato a dare dei consigli al compagno sui Mondiali, visto che si tratta della sua seconda partecipazione al torneo.

«Già lo sa bene», è la risposta, spezzata da un sorriso complice verso Yamal, il cui obiettivo ora è di tenere testa a stelle dal calibro di Mbappe, Vinicius, Haaland e Messi e dare un contributo nelle partite cruciali.

Gli austriaci

L'Austria guidata dal ct Ralf Rangnick, disciplinata e aggressiva e che fa dell'organizzazione e del pressing i suoi cavalli di battaglia.

Principi tattici che ricalcano il modello dei club Red Bull e che sono assimilati da giocatori importanti della rosa come Sabitzer e Laimer. Ancora incerta in attacco la presenza dell'ex Inter e Bologna, Arnautovic.

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