La Spagna vince per la quarta volta 

La Spagna vince il suo quarto campionato europeo superando l’Inghilterra per 2-1. In una gara molto combattuta, i gol arrivano tutti nella ripresa: a sbloccare il risultato è stato Nico Williams, su assist di Yamal, 39 anni in due. Poi il pareggio inglese con Palmer, appena entrato in campo, e infine il gol decisivo di Oyarzabal quando mancavano pochi minuti al novantesimo. Con questa vittoria la Spagna supera la Germania per numero di Europei in bacheca.