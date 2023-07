La Spagna verso la svolta a destra 

Madrid . La Spagna, a meno di clamorose sorprese, si appresta a virare a destra. Per seguire la notte elettorale nella sede del Partito popolare a Calle Genova, nel centro di Madrid, ci saranno 225 giornalisti accreditati, di cui 110 non spagnoli, per 131 testate, 72 nazionali e 59 straniere. I numeri diffusi dall'account Twitter del Pp fanno capire come il partito di Alberto Núñez Feijóo sia ormai convinto di essere a un passo dalla meta. Ma per arrivare alla Moncloa non basterà arrivare primo alle elezioni: se vorrà diventare primo ministro, l'ex governatore della Galizia dovrà molto probabilmente trovare un'intesa con Vox, obiettivo che al momento non si annuncia dei più facili. Di contro, il Psoe di Pedro Sanchez non molla. Negli ultimi giorni, Feijóo sembra essere incappato in qualche gaffe di troppo, e la base socialista è convinta di poter centrare una remontada dell'ultimo minuto che avrebbe dell'incredibile.

Bruxelles in attesa

Tra prudenza, auspici e incitamenti bipartisan, l'enigma delle elezioni in Spagna tiene Bruxelles con il fiato sospeso. Dopo l'ultima fatica dei comizi di chiusura venerdì, tutti i protagonisti ieri hanno finalmente trascorso qualche ora in famiglia o con gli amici, e lo hanno raccontato attraverso i social. Il premier uscente si è concesso un giro in bici in montagna, insieme alla moglie. Il suo principale avversario, il popolare Alberto Núñez Feijóo, era a La Coruña, nella sua Galizia natale; mentre la leader della coalizione di sinistra alternativa Sumar, Yolanda Díaz, ha passato la giornata a Madrid. Giornata prettamente familiare anche per il numero uno di Vox, Santiago Abascal. Oggi i seggi saranno aperti dalle 9 alle 20 e sono 37,4 milioni di cittadini chiamati alle urne, di cui oltre 2,3 milioni residenti all'estero.

I dati in serata

Sono 1,6 milioni i ragazzi che voteranno per la prima volta, mentre 2,5 milioni lo hanno già fatto per posta. Alle 20 saranno noti i primi exit, frutto dei sondaggi fatti immediatamente prima del voto, numeri che in passato sono stati spesso confermati dai dati ufficiali. Questi ultimi verranno diffusi a partire dalle 21.

