VaiOnline
Fifa
19 settembre 2025 alle 00:18

La Spagna torna in vetta al ranking dopo undici anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A nove mesi dal Mondiale del 2026, la Spagna è tornata in vetta al ranking Fifa, seguita dalla Francia, che ha superato i campioni in carica dell'Argentina, terzi. Era dal 2014 che “La Roja” non occupava il primo posto della classifica riservata alle nazionali di tutto il mondo, ottenuto dopo una storica tripletta (Euro 2008, Coppa del Mondo 2010, Euro 2012).

Il Portogallo, vincitore della Nations League lo scorso giugno, sale a sua volta al quinto posto, davanti al Brasile, sesto. L'Inghilterra, finalista di Euro 2024, rimane quarta, mentre la Germania perde tre posizioni, ora dodicesima e fuori dalla Top 10, a vantaggio di Croazia (nona) e Italia (decima).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Taglio delle tasse per il ceto medio»

Il viceministro Leo: la riduzione dell’Irpef coinvolgerà i redditi fino a 50mila euro 
La crisi

L’appello dell’Isola per Gaza: «Stop ai missili, siamo con voi»

Continuano in tutta la Sardegna le iniziative contro il «genocidio» 
Red. Pol. (Hanno collaborato F. Lai e G.L. Porrà)
Sanità

Neuropsichiatria negata ai bambini: accuse alla Regione

La Garante per l’infanzia: intervenga sul caso Lanusei 
Roberto Secci
L’intervista

«Io, l’eroe ragazzino della tragedia del Dornier»

Marco Sulis, cagliaritano, aveva quindici anni quando riuscì a mettere in salvo tutti i superstiti 
Piera Serusi