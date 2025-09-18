La Spagna torna in vetta al ranking dopo undici anni 

A nove mesi dal Mondiale del 2026, la Spagna è tornata in vetta al ranking Fifa, seguita dalla Francia, che ha superato i campioni in carica dell'Argentina, terzi. Era dal 2014 che “La Roja” non occupava il primo posto della classifica riservata alle nazionali di tutto il mondo, ottenuto dopo una storica tripletta (Euro 2008, Coppa del Mondo 2010, Euro 2012).

Il Portogallo, vincitore della Nations League lo scorso giugno, sale a sua volta al quinto posto, davanti al Brasile, sesto. L'Inghilterra, finalista di Euro 2024, rimane quarta, mentre la Germania perde tre posizioni, ora dodicesima e fuori dalla Top 10, a vantaggio di Croazia (nona) e Italia (decima).

RIPRODUZIONE RISERVATA