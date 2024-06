La Spagna spicca il volo 

Spagna 3

Croazia 0

Spagna (4-3-3) : Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Pedri (14’ st Dani Olmo), Rodri (41’ st Zubimendi, Fabian Ruiz, Yamal (41’ st Ferran Torres), Morata (21’ st Oyarzabal), Williams (21’ st Merino). Ct De La Fuente.

Croazia (4-3-3) : Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric (20’ st Pasalic), Brozovic, Kovacic (20’ st Sucic), Mjaer, Budimir (11’ st Perisic), Kramaric (27’ st Kramaric). Ct Dalic.

Arbitro : Oliver (Ing).

Reti : pt 29’ Morata, 32’ F. Ruiz, 47’ Carvajal.

Note : ammonito Rodri; all’80’ Petkovic sbaglia un rigore.

Berlino. Un primo tempo pirotecnico manda la Spagna in paradiso e getta nello sconforto la Croazia, travolta da tre gol nel primo impatto con gli Europei. Due vecchie conoscenze del calcio italiano, Alvaro Morata e Fabian Ruiz, confezionano il trionfo iberico completato da Carvajal. Fa la sua bella figura il baby Yamal, 17 anni da compiere, il più giovane giocatore della storia degli Europei. La Croazia sembra a fine ciclo, con una difesa prevedibile. Gvardiol pare il lontano parente del campione del ManCity, Brozovic e Kovacic sono lenti. Le punte sono insufficienti. Ora dovrà cercare con Albania e Italia il riscatto, ma con la qualificazione delle quattro migliori terze tutto è aperto.

Morata, poco amato dai tifosi spagnoli, si conferma affidabile e ispirato. La Spagna preme subito. Pedri al 29’ lancia in verticale Morata che incrocia e batte Livakovic. Dopo 2’ si replica: Yamal inventa per Fabian Ruiz che in slalom mette a sedere la difesa e raddoppia. I croati si svegliano dal torpore ma Majer e Budimir non sfruttano due occasioni ghiotte e la Spagna va sul 3-0 al 47’: cross di Yamal e Carvajal insacca. Nella ripresa entrano Perisic e Pasalic mentre si ferma per infortunio Morata, ma la Spagna controlla. Al 78’ un errore di Unai Simon costringe Rodri al fallo in area ma Petkovic, che aveva sbagliato il penalty nella finale di Nations League, sbaglia, poi segna sugli sviluppi dell’azione ma Perisic è in fuorigioco. Europeo in salita per la Croazia, la Spagna si conferma tra le favorite.

