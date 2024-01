La spagna spegne i sogni del settebello 

Zagabria. Si ferma nella semifinale europea il cammino della nazionale di pallanuoto. Il Settebello esce sconfitto dalla sfida con la Spagna (4-7) e vede sfumare la possibilità di giocare per il titolo continentale ed anche il pass per Parigi 2024. Domani i ragazzi allenati da Sandro Campagna giocheranno la finale per il terzo posto, cercando la rivincita contro l’Ungheria

. Per quanto riguarda il pass per i Giochi di Parigi 2024 un'altra possibilità gli azzurri l'avranno dai Mondiali di Doha. Un solo gol azzurro in 24 minuti, ovvero nei primi tre tempi. Con un'ottima difesa, guidata dalla giovane certezza Aguirre, la Spagna domina la sfida con gli azzurri. Il Settebello paga l'inefficacia al tiro (4/29 e 3/13 in superiorità numerica) che non esalta la buona azione difensiva e la determinazione mai mancata, neanche sotto 5-1 a 7 minuti dalla fine. »Abbiamo disputato un'ottima prestazione difensiva; invece in avanti abbiamo prodotto tanto, ma con una qualità del tiro inefficace», ha spiegato al termine della gara il ct Sandro Campagna.

