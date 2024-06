La Spagna schiera  le seconde linee contro l’Albania 

Sicura ormai del primo posto nel gruppo B dei campionati europei in Germania, la Spagna è intenzionata a scendere oggi in campo per l’ultima giornata dei gironi contro l’Albania con una formazione infarcita di riserve.

Complici qualche infortunio, le squalifiche e la necessità di far riposare i titolari per la fase calda del torneo, mister Luis de la Fuente affronterà la nazionale di Tirana affidandosi alle seconde linee.

L’undici iberico dovrà fare a meno dello squalificato Rodri e degli infortunati Nacho e Ayoze. A questi poi si dovrebbe aggiungere anche un turnover strategico per far rifiatare qualche giocatore che dovrà dare il massimo nelle prossime settimane.

La scelta prudente di de la Fuente potrebbe tuttavia trasformarsi in un beffardo boomerang per la nostra Nazionale. Se l’Albania infatti dovesse riuscire nell’impresa di battere una Spagna non al massimo delle proprie potenzialità e l’Italia contemporaneamente uscisse sconfitta dal confronto con la Croazia la squadra di Spalletti direbbe addio alla Germania uscendo come quarta e ultima in classifica.

La squadra guidata da Sylvinho dovrà invece dare il tutto per tutto per giocarsi ogni chance possibile i passare il turno. In campo, per la squadra contro la Spagna, dovrebbero quindi scendere Strakosha; Balliu, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj; Ramadani, Abrashi, Asllani, Bajrami, Laci; Broja, schierati in un probabile 4-3-2-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA