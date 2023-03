La Spagna in crisi è sotto sfratto  Penelope Cruz è una donna che non si arrende 

Il fenomeno delle ipoteche e degli sfratti in Spagna, a seguito della crisi economica, è una questione che affligge la società civile ormai da oltre un decennio. Ogni anno sono circa quarantamila le abitazioni che in tutta la nazione risultano soggette allo sfratto. A documentarlo con l’ausilio della macchina da presa è, in “Tutto in un giorno”, il regista e attore argentino Juan Diego Botto che intreccia le storie di più personaggi uniti nella la lotta per i diritti, nella salvaguardia dei propri beni e del proprio futuro. Ci imbattiamo così in Rafael, che insieme al giovane figlio compiono la ricerca disperata di una madre a cui potrebbero togliere l’affidamento della figlia, portata via dalla polizia. Azucena e Manuel si sforzano di trovare una soluzione all’imminente sfratto, gravati da impieghi mal retribuiti e dalle difficoltà nel prendersi cura del loro bambino. Germán non sente sue madre da lungo tempo per la vergogna di aver fallito con la sua attività, ma non immagina neppure quanto essa abbia l’urgenza di mettersi in contatto con lui. Gli incastri di queste realtà personali scoprono somiglianze e diversità dove alla messa a fuoco e alla sensibilizzazione sul tema non mancano la pregevole interpretazione degli attori e gli evidenti valori artistici dell’opera.

Penelope Cruz ci regala una performance memorabile, donando corpo e voce a una donna, per quanto afflitta, che non conosce la resa. Un film che merita la visione per l’urgenza delle sue argomentazioni e per lo stile diretto adottato nel renderne partecipi gli spettatori. Tutto in un giorno commuove sentitamente e non manca per un solo istante di far riflettere. (g. s.)