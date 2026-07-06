La Spagna fa fuori Ronaldo 

Portogallo 0

Spagna 1

Portogallo (4-2-3-1) : Diogo Costa; Joao Cancelo (26’ st Dalot), Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes (11’ st Semedo); Vitinha (38’ st Bernardo Silva), João Neves; Pedro Neto (38’ st Conceição), Bruno Fernandes, João Félix (26’ st Rafael Leão); Cristiano Ronaldo. Ct Martínez.

Spagna (4-2-3-1) : Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri (40’ st Fabián Ruiz), Rodri; Yamal, Dani Olmo (40’ st Merino), Baena (30’ st Ferrán Torres); Oyarzabal (52’ st Iglesias). Ct De la Fuente.

Arbitro : Taylor (Inghilterra).

Rete : st 46’ Merino.

Dallas . La concretezza della Spagna vale i quarti. Nella quinta partita su 5 nel torneo senza gol subiti, le Furie Rosse piegano 1-0 il Portogallo al 91’: decide Merino, appena entrato, in quella che verrà ricordata come l’ultima di Cristiano Ronaldo ai Mondiali. Non ha entusiasmato il fuoriclasse portoghese, così come dall’altra parte Yamal, però alla fine è quest’ultimo ad andare avanti e continuare a sognare il titolo iridato (dopo aver già vinto gli Europei del 2024). Resta invece fermo a centrocampo Cr7 dopo il triplice fischio, impietrito e a seguire in lacrime.

La traversa

Clamorosa la chance all’8’, quando Oyarzabal viene pescato in area solo davanti a Diogo Costa ma di sinistro non trova la porta. Al 16’ sinistro di Yamal, il portiere portoghese respinge e fa un prodigio su Baena. Sempre Diogo Costa è decisivo alla mezz’ora, su lancio di Pedri sfiorato da Cubarsí. Il Portogallo si fa vedere al 37’ con João Félix e Ronaldo (salva Unai Simón) e al 41’ con Nuno Mendes (gran traversa).

Cambi azzeccati

Si fa male Nuno Mendes, fin lì bravo ad arginare Yamal, dentro Semedo. La partita è equilibrata, con alcuni tentativi senza fortuna della Spagna e un destro sull’esterno della rete di Bruno Fernandes. I supplementari sembrano inevitabili, ma appena cominciato il recupero la Spagna la vince: su punizione battuta rapidamente, la difesa portoghese resta ferma e Ferrán Torres serve l’altro subentrato Merino, che da posizione centrale si trova davanti a Diogo Costa e lo batte di sinistro. Il Portogallo cerca gli ultimi disperati assalti, ma si ferma a un colpo di testa alto di Bernardo Silva a centro area (51’) e una punizione di Bruno Fernandes solo sfiorata da João Neves (53’).

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