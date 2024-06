La Spagna e Morata cercano la rivincita dopo il ko del 2021 

Gelsenkirchen. La sfida con l’Italia che riporta a galla i tanti precedenti, alcuni negativi (come l’eliminazione agli Europei del 2016 agli ottavi e del 2020 (giocati nel 2021) ai rigori nella semifinale; altri positivi, come il successo in finale nella stessa competizione nel 2012. In ogni caso il faccia a faccia non è mai banale, e se il ct De La Fuente invita tutti a restare «coi piedi per terra» dopo il primo successo con la Croazia (3-1), la squadra aspetta il confronto di stasera per capire i reali rapporti di forza. E per qualcuno è quasi un “ritorno a casa”: Morata.

Nel Belpaese l’attaccante spagnolo, subito in rete nel primo match dell’Europeo, ha trovato l’amore e messo su famiglia quando giocava per la Juventus. Così oggi sarà una specie di derby. La punta, ora all’Altetico Madrid, è oggetto di mercato, ma per ora pensa solo alla Nazionale e punta a battere gli azzurri per qualificarsi subito agli ottavi di finale assicurandosi il primo posto. «Non essere arrivati alla finale di Wembley tre anni fa ancora fa male», sottolinea Morata, «ma la Spagna qui può arrivare fino in fondo, abbiamo tutto per vincere. L’Italia in tutti gli Europei che ho giocato mi hanno sempre eliminato. Per noi è un bivio. Ma attenti: loro hanno il gene della competitività. Il nostro stile di gioco cambiato? In realtà contro la Croazia per i primi 15’ abbiamo palleggiato, poi abbiamo scelto di andare in profondità e ancora siamo tornati al nostro stile: insomma, siamo imprevedibili. Di sicuro siamo una squadra che pressa molto alto».

Con lui ci sarà la stellina Nico Williams, giovane attaccante dell’Athletic Bilbao, che alla Gazzetta dello Sport ha parlato di una sfida «difficile, dura, equilibrata, che può andare da una parte o dall’altra. Speriamo tocchi a noi, di sicuro proveremo a vincere. Con l’Albania l’Italia ci ha impressionato: una squadra intensa, forte, che pressa alto e si chiude bene». Poi un elogio a Di Lorenzo e Bastoni, definito «un animale. La difesa è fortissima, vediamo se riusciamo a farla saltare».

