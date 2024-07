La Spagna è imbattibile   

Spagna 2

Francia 1

Spagna (4-3-3) : Unai Simón; Jesùs Navas (13' st Vivian), Nacho, Laporte, Cucurella; Dani Olmo (31' st Merino), Rodri, Fabián Ruiz, Yamal (48' st Ferran Torres), Morata (31' st Oyarzabal), Nico Williams (48' st Zubimendi). In panchina Raya, Remiro, Joselu, Grimaldo, Alex Baena, Fermin Lopez, Perez. All. De la Fuente.

Francia (4-3-3) : Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté (17' st Griezmann), Tchouameni, Rabiot (17' st Camavinga); Dembélé (33' st Giroud), Kolo Muani (17' st Barcola), Mbappé. In panchina Samba, Areola, Pavard, Mendy, Thuram, Zaire-Emery, Fofana, Coman, Clauss, Konatè. All. Deschamps.

Arbitro : Vincic (Slovenia).

Reti : nel pt al 9' Kolo Muani, al 21' Yamal, al 25' Olmo.

Note : angoli 6-4 per la Francia, rec. 2' e 6', ammoniti Navas, Tchouameni, Camavinga, Yamal.

Nella partita più bella di questi Europei, a guadagnare la finale è la squadra che finora ha giocato meglio, la Spagna. Ha battuto una versione convincente della Francia, a eccezione di Mbappé che si è visto solo all'inizio quando ha servito a Kolo Muani l'assist dello 0-1. La Spagna va avanti grazie al talento del nuovo fenomeno Lamine Yamal, la cui luce illuminerà gli anni a venire del calcio. Quel bimbo di pochi mesi al quale, nel 2007 il ventenne Lionel Messi faceva il bagnetto per le foto di un calendario benefico, è diventato un fenomeno e ora fa felice la Spagna. La Spagna vola dove meritava, a Berlino, per giocarsi il titolo contro l'Inghilterra o l'Olanda. Lamine Yamal, che sabato compirà 17 anni, a Monaco si è regalato la finale e anche il primato di essere diventato il più giovane goleador nella storia degli Europei. E' successo al 21' di questa sfida quando la Francia era in vantaggio per un colpo di testa in apertura di Kolo Muani. Il numero 19 della Roja ha evitato Rabiot con una magia e poi ha lasciato partire un tiro a giro da 25 metri andato a incastrarsi nel “sette” alla destra di Maignan.

Sull’onda

La Spagna ha continuato a regalare scampoli di calcio spettacolo e appena 4 minuti dopo ha raddoppiato con Dani Olmo, che ha fatto fuori nell'area francese Tchouameni con un sombrero e ha battuto Maignan con un diagonale deviato da Koundé. Nella serata in cui Yamal ha oscurato Mbappé, la Francia ha provato a rialzare la testa nella ripresa affidandosi alle volate del 21enne Barcola, altro talento che non ha trovato compagni in grado di concretizzare le sue iniziative sulla fascia. La stessa dove, prima di uscire al 13' della ripresa, aveva operato il veterano Jesus Navas, che di Yamal potrebbe essere il padre visto che ha 38 anni, uno in più del papà del gioiello che ha trascinato la Spagna in finale assieme all'amico Nico Williams e agli altri. Gli applausi del pubblico di Monaco, anche dei francesi, quando Yamal è uscito nel recupero, sono il ricordo più bello di questa serata in cui è nata una stella.

