La Spagna vota. Un Paese diviso in due ha assistito agli ultimi comizi dei quattro leader in lizza per la Moncloa, in vista di un voto dall'esito incerto. Le destre, il Pp e Vox insieme, potrebbero avere la maggioranza ma non hanno un programma comune. Il Psoe e Sumar, invece, sarebbero indietro secondo i sondaggi di una settimana fa. Ma mai come ora Sanchez e Diaz appaiono uniti, convinti di poter continuare il loro lavoro al governo.