La Spagna contro il Belgio per continuare a correre 

Estro, tanta tecnica, possesso palla e una difesa di ferro. La Spagna punterà ancora una volta sul suo Dna per battere il Belgio nei quarti in programma stasera alle 21 a Los Angeles. La nazionale di De la Fuente vuole continuare a sognare, per proseguire sull’onda della vittoria di Euro 2024. La Roja impressiona per la sua solidità: magari non è sempre brillante negli ultimi metri, ma è l’unica ai quarti a non aver ancora subito gol, con 6 tiri in porta concessi in 5 partite.

Negli ottavi ha atteso fino al 91’ per segnare con il subentrato Merino e battere il Portogallo 1-0. Sembra avere ancora potenziale offensivo inespresso, in particolare con Lamine Yamal: ha iniziato il torneo da infortunato e realizzato solo un gol, mentre il miglior marcatore è Oyarzabal (4).

Di contro, a cercare di opporsi allo strapotere della Spagna c’è il Belgio. Un inizio in sordina, quasi stentato, poi un lento ma continuo miglioramento e l’exploit con il 4-1 agli Stati Uniti, con tanto di “rivincita” su Donald Trump e la Fifa. Così si presenta la formazione di Rudi Garcia, che dopo anni di aspettative spesso deluse ha l’opportunità di un riscatto.

«Non è finita qui», sono le parole d’ordine in casa Belgio, dopo la vittoria sugli Usa e l’esultanza con la “Trump Dance” ripetuta in campo e negli spogliatoi. De Bruyne ha vissuto il poker dalla panchina, potrebbe tornare dal 1’. Mentre l’altro del Napoli, Lukaku, sta sempre meglio come condizione: in pochi avrebbero scommesso su lui e i suoi compagni, ora la semifinale è a un passo.

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