La Spagna campione sfida l’Olanda 

La Spagna campione d’Europa sfida l’Olanda, la Francia ritrova capitan Mbappé e affronta la Croazia, il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida la Danimarca. Sono gli altri quarti di finale di Nations League in programma oggi e domenica.

Olanda e Spagna promettono spettacolo. Dalla finale della Coppa del Mondo nel 2010, vinta dagli iberici 1-0, le squadre si sono affrontate tre volte con due vittorie olandesi e un pareggio. Le Furie rosse, vincitrici dell’ultima Nations e campioni d’Europa in carica, si basano su una generazione emergente guidata dall’attaccante Lamine Yamal del Barcellona, 17 anni, astro nascente del calcio mondiale.Tra le novità la convocazione di Dean Huijsen, 19 anni, difensore centrale del Bournemouth, nato in Olanda ma cresciuto in Spagna. L’Olanda, semifinalista dell’ultimo Europeo, non ha brillato nella fase a gironi della Nations (seconda dietro la Germania) ma è talentuosa.

Tra Danimarca e Portogallo è favorita la Nazionale di Cr7, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos. La Nazionale danese dovrà fare a meno del capitano Højbjerg, infortunato, ma potrà contare su Mika Biereth, 11 gol in 9 partite a Monaco. Modric e la Croazia sfidano la Francia di Mbappé e Dembélé, due candidati al Pallone d’oro. La Croazia vive un ricambio generazionale, la Francia ritrova Mbappé dopo sei mesi. Deschamps deve rinunciare a Marcus Thuram ma può contare sull’attaccante del Real Madrid, che sarà capitano.

