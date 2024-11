La spada giapponese consegnata a domicilio dai carabinieri  

Il regalo di compleanno? Una katana inviata dai suoi amici giapponesi e recapitata nelle sua casa di Guspini. Elio Dessì, atleta poliedrico di 80 anni, giornalista e scrittore, l’ha ricevuta dai carabinieri che seguendo le indicazioni dell’ambasciata giapponese hanno aiutato il noto maestro di arti marziali a regolarizzare il possesso dell’arma con la denuncia in caserma.

Il Giappone

Dopo aver sconfitto avversità sui tatami e nella vita, inclusa una battaglia contro un cancro dei fumatori nonostante non abbia mai acceso una sigaretta, si è rialzato con forza grazie all’equipe del primario Francesco Bussu. Da giovane, Elio Dessì ha preso la via del Giappone e si è dedicato allo studio dell'arte della spada: «Ho frequentato le università più prestigiose di arti marziali a Tokio, Osaka e Kyoto», racconta. È diventato un abile spadaccino praticando Kendo a livello internazionale: «ho capito che non si tratta solo di una pratica sportiva, ma una vera disciplina Zen». Ora vive nel suo eremo immerso nelle campagne guspinesi con la moglie Antonella, mettendo a disposizione le sue conoscenze anche per il bene comune, occupandosi dell’addestramento di agenti delle forze dell’ordine. «Il mio eremo è un luogo per connettersi con la natura e perseguire salute, serenità e spirito divino», afferma. Un eremo che è ormai un piccolo angolo di Giappone: «Chi è interessato alla calma, alla pazienza e all'imperturbabilità - dice Dessì - trova serenamente sia la connessione con la natura sia un nuovo stato di coscienza che in questi tempi tristi e burrascosi è senza dubbio un toccasana».

Il regalo

Per i sui ottant’anni - e dei suoi sessantacinque di attività sportiva documentata - dal Giappone è arrivata un’opera artigianale: una katana con un filo da barba straordinario: «mi è stata consegnata tramite i carabinieri che hanno seguito le istruzioni dell’ambasciata Giapponese affinché la consegna fosse certa alle mani del destinatario, ne va subito denunciata la detenzione come le altre armi», spiega il campione, che per qualche istante l’ha tenuta in mano: «genera una particolare frequenza molto acuta che produce un sibilo che varia a seconda della velocità con cui viene scatenato il fendente». Proprio mentre nel suo eremo gli allenamenti sono all’ordine del giorno, lo stesso Dessì spesso condivide la sua esperienza promuovendo terapie alternative come la musicoterapia con campane tibetane e gong.

