La spada al gremio dei Falegnami: oggi lo scettro a Fabrizio Manca 

San Giuseppe ha baciato domenica la prima stella e questo è naturalmente un auspicio per oggi. Con un argento già sul petto, Fabrizio Manca, nei panni di su Componidori del gremio dei Falegnami, si prepara ad affrontare questo giorno. Ma c’è anche un’altra certezza: sarà accompagnato da due scudieri fedelissimi, insieme da 27 anni, su segundu Corrado Massidda e su terzu Ignazio Lombardi. Una pariglia ben collaudata e cementata da una solida amicizia.

L’attesa

Fabrizio Manca, allevatore di 55 anni, ieri ha confessato di sentirsi tranquillo, «quanto meno per il momento, poi vedremo come va avanti». La giornata di ieri, intanto, è trascorsa fra ultimi dettagli e preparativi da definire. Con un appuntamento immancabile: la preparazione de sa pippia ‘e maju, confezionata con un doppio mazzo di viole mammole, fusti di pervinche selvatiche e foglie d’edera, tenuti insieme da una fettuccia di stoffa verde. Una sorta di scettro col quale il capocorsa impartisce la benedizione all’inizio della manifestazione e poi alla fine, durante sa remada. Una giornata speciale, quella di ieri, in attesa del grande giorno, oggi. «Speriamo che tutto vada per il meglio», racconta Fabrizio Manca, affiancato da Corrado Massidda e Ignazio Lombardi, che hanno già vissuto questi momenti indossando gli abiti del capocorsa. «Ora spetta a me e così chiudiamo il cerchio» e sorridendo aggiunge: «Poi andiamo in pensione». Ma subito dopo aggiunge: «Scherzo, continuo finché me la sento».

Il gremio

Emozionato anche il majorale en cabo dei Falegnami Gino Mugheddu, nonostante la sua lunga esperienza di oltre mezzo secolo in fatto di Sartiglia. Basti pensare che ha cominciato da cavaliere nel 1972, quando aveva 17 anni, ha continuato nel 1987 da Componidori per il gremio di San Giovanni, presidente Luigi Marongiu. Infine, come guida della corporazione dei Falegnami già nel 1995 e nel 2009. E ricorda una curiosità: «Il 10 ottobre 1986 abbiamo fatto un’indimenticabile trasferta in Australia, dove abbiamo proposto la Sartiglia. Una bella emozione, seppure diversa rispetto a quella che si vive in città». Qui l’affetto e la commozione sono palpabili, ricorda Mugheddu: «Si è circondati da commozione, perché la città vive e sente l'evento. I ricordi più belli sono legati alla gioventù, è normale quindi che preferisca quella del passato». E le previsioni per oggi: «Il capocorsa deciderà quando sarà il momento di smettere, per evitare imposizioni dal questore».

Alle11 su Videolina la vestizione in diretta, stessa ora su Sardegna 1 la diretta dell’intera manifestazione.

