La sostenibilità a garanzia  delle generazioni future 

A dispetto delle mille e una declinazioni della parola, il suo significato è semplice. E contiene in sé l’idea di futuro. Riusciamo a immaginare un domani in cui, coloro che verranno dipoi, potranno godere degli stessi diritti? Il diritto a un pianeta sano, con risorse sufficienti, e altrettanto bello.

Dopo le innumerevoli volte che la parola sostenibilità è risuonata nelle lectiones di San Saturnino, osserva Maria Antonietta Mongiu, è giunto il momento, «di tematizzarla, perché riguarda un vasto campo semantico e svariate applicazioni: dalla ricerca scientifica al paesaggio, dall’uso delle risorse al patrimonio culturale». L’archeologa, curatrice con Francesco Muscolino, direttore dei Musei nazionali di Cagliari, dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, si riferisce all’appuntamento di domani, in cui “Il principio di sostenibilità a garanzia delle generazioni future” è il tema della lezione di Luisa Giurato, magistrata di Sorveglianza, e ricercatrice in Diritto pubblico, comparato e internazionale all’Università di Roma La Sapienza.

L’incontro

Nella basilica di San Saturnino, alle 17, si ricostruiranno le implicazioni di un principio che nasce in ambito internazionale, ma con il tempo assume una sua rilevanza anche in ambito europeo e nell’ordinamento italiano, dove oggi ha un riconoscimento, anche a livello costituzionale. Inteso, secondo l’orientamento più accreditato, nel senso di «soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni», il principio è stato inserito anche nella Costituzione italiana. L’articolo 9, con la recente riforma, nel 2022, è stato modificato, per cui la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, «anche nell’interesse delle future generazioni».

La specifica

Un’aggiunta, questa, che sottolinea come gli attuali locatari della terra siano solamente in transito, e i suoi beni ce li abbiano, appunto, in prestito: non li possiedono, per cui devono prendersene cura. In altre parole, se l’idea di avere rispetto per il luogo che si abita non è sufficiente a trattarlo bene, che almeno la consapevolezza di non esserne i proprietari costringa a una maggiore attenzione.

Intragenerazionale

Nella Costituzione, tuttavia, i riferimenti alla sostenibilità si possono recuperare anche altrove. In particolare nell’articolo 2, come corollario del principio di solidarietà. Tale norma, spiega Luisa Giurato, «esprime non solo una tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità, ma anche un dovere di solidarietà sociale, politica ed economica». La solidarietà a cui fa riferimento questo articolo può essere «ben intesa non solo come solidarietà intragenerazionale, ma anche intergenerazionale e, in particolare, tra generazioni presenti e future». Certo, c’è ancora da definire, dal punto di vista giuridico, in che maniera le une sono responsabili delle altre, ma riconoscere che lo siano è il primo passo.

