La sosta selvaggia colpisce anche i parcheggi per disabili 

Sono stati realizzati per consentire ai disabili di poter raggiungere agevolmente le tombe dei propri cari, ma i parcheggi davanti all’ingresso principale del cimitero comunale in via Marconi sono quasi sempre occupati da automobilisti sprovvisti di ticket e che non hanno alcun diritto. E così a chi ha difficoltà a deambulare non resta altro da fare che lasciare l’auto magari anche molto lontano con tutti i disagi che questo comporta.

La sosta selvaggia che regna sovrana in tutte le strade della città non poteva risparmiare nemmeno il cimitero. Non solo si posteggia negli stalli per i disabili ma anche nella corsia di fianco allo spiazzo sterrato ostacolando così la circolazione e le manovre di uscita.

Eppure in tutta la zona era stata portata avanti un’operazione di riordino di aree di sosta e di parcheggi proprio per evitare questi episodi. Per fare spazio alle aree di manovra e agli stalli disabili erano state spostate anche le bancarelle dei venditori dei fiori che in un progetto futuro, non si sa ancora quando, saranno tutti trasferiti, compresi quelli che si trovano dalla parte dell’ingresso in via San Francesco, nello spiazzo sterrato dalla parte di via Marconi. Per loro dovrebbero esserci dei nuovi box attrezzati disposti su una piattaforma, al riparo dalle intemperie.

